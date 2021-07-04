З феєрверками та російською музикою: студентки влаштували свято на меморіалі – відео

Декілька дівчат опублікували на своїх сторінках у інстаграмі відео із святкування дня народження. Свято вони влаштували просто на Меморіалі Героям Небесної Сотні у Львові.

Все дійство супроводжувалось російською музикою, танцями та феєрверками. Користувачі мережі обурились й активно коментують інцидент.

Актуально Дівчата зірвали красиву квітку і пошкодували: вони ледве прокинулися зранку

Святкували день народження на меморіалі

На опублікованих відео видно, що святкування провели серед ночі. Декілька молодих дівчат просто на Меморіалі Героям Небесної Сотні, що розташований на вулиці Кривоноса, привітали подругу, а також влаштували колективні танці.

На думку користувачів фейсбуку, це доказ деградації молоді. Школярам варто нагадати, що таке Революція Гідності та скільки людей загинуло, стоячи на Майдані, аби відстояти незалежність.

Крім того, люди у фейсбуці запропонували місцевій владі "поставити якогось муніципала, щоб охороняв меморіал від подібних людей". Таке святкування вони назвали актом зневаги та глумління над пам'яттю героїв.

Меморіал Героям Небесної Сотні у Львові відкрили 23 серпня 2019 року. Проєкт номінували на премію European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award 2022.

Що відомо про дівчат із відео

Акаунти в інстаграмі 2 із 5 героїнь обурливого відео є недоступними. Двом дівчатам по 18 років, іншій – 21 рік. За інформацією користувачів фейсбуку, вони навчаються в університетах у Львові і Тернополі.

Студентки влаштували день народження на меморіалі пам'яті: дивіться відео