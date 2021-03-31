Привласнили 2 мільйона гривень: на фірмі брата екскандидата у мери Львова проводять обшуки
Правоохоронці повідомили про підозру керівнику фірми, яка належить братові екскандидата у мери Львова. За версією слідства, посадовець привласнив 2 мільйони гривень під час будівництва доріг.
Джерело:Львівська облпрокуратура
Посадовцеві може загрожувати до 12 років у в'язниці. Невдовзі йому оберуть запобіжний захід.
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Гроші привласнили під час будівництва доріг
- Правоохоронці встановили, що у період 2018 – 2019 років фірма-генпідрядник повинна була провести капітальний ремонт доріг у селищі міського типу Великий Любінь та селі Бартатів Городоцького району.
- Роботи виконали не повністю та з порушенням законодавства.
- Проте керівник господарського товариства вніс неправдиві відомості в акти приймання виконаних будівельних робіт.
- Саме це дозволило отримати гроші, які виділили на ремонт.
- За інформацією слідства, керівник фірми заволодів майже 2 мільйонами гривень.
- Наразі правоохоронці проводять обшуки у помешканні та за місцем роботи затриманого керівника та людей, які, ймовірно, також були причетні до цього правопорушення.
Посадовець привласнив 2 мільйони гривень / Фото Львівської облпрокуратури
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Правоохоронці проводять розслідування
Керівнику фірми-підрядника повідомили про підозру у службовому підробленні та заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.
Якщо провину підозрюваного доведуть у суді, йому загрожуватиме від 7 до 12 років у в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років з конфіскацією майна. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.
Посадовцеві може загрожувати 12 років за ґратами / Фото Львівської облпрокуратури
Керівнику фірми повідомили про підозру / Фото Львівської облпрокуратури
Правоохоронці проводять досудове розслідування / Фото Львівської облпрокуратури
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