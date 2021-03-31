Привласнили 2 мільйона гривень: на фірмі брата екскандидата у мери Львова проводять обшуки

Джерело:Львівська облпрокуратура
Правоохоронці повідомили про підозру керівнику фірми, яка належить братові екскандидата у мери Львова. За версією слідства, посадовець привласнив 2 мільйони гривень під час будівництва доріг.
Посадовцеві може загрожувати до 12 років у в'язниці. Невдовзі йому оберуть запобіжний захід.
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Посадовець привласнив 2 мільйони гривень / Фото Львівської облпрокуратури
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Керівнику фірми-підрядника повідомили про підозру у службовому підробленні та заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.
Якщо провину підозрюваного доведуть у суді, йому загрожуватиме від 7 до 12 років у в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років з конфіскацією майна. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.
Посадовцеві може загрожувати 12 років за ґратами / Фото Львівської облпрокуратури
Керівнику фірми повідомили про підозру / Фото Львівської облпрокуратури
Правоохоронці проводять досудове розслідування / Фото Львівської облпрокуратури