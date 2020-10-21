Лоукост-перевізник FlixBus запускає нові автобусні рейси до Польщі та Чехії через Львів. З листопада українці зможуть поїхати зі Львова до Варшави та Острави.

Рейси виконуватимуть перевізники-партнери компанії. Про це розповів директор FlixBus в Україні, Польщі та країнах Балтії Міхал Леман на пресконференції 20 жовтня, повідомляє Lowcost.ua. Читайте також Лоукостер Wizz Air відновив рейс Львів – Щецин: деталі Відкрили новий рейс до Варшави Автобусний лоукост-перевізник FlixBus відкрив новий напрямок Чернівці – Варшава.

Маршрут рейсу пролягатиме через такі міста – Коломия, Івано-Франківськ, Львів та Люблін.

Рейси здійснюватимуть тричі на тиждень. Перевізник – компанія "Ів-Авто". Новий рейс до чеської Острави FlixBus відкрив ще один новий рейс – зі Львова до Острави.

Маршрут пролягатиме через Краків, Катовіце та Богумін.

Рейси виконуватимуть двічі на тиждень.

Перевізником буде польська компанія ASIK.

Рейс здійснюватимуть автобусами з позначкою "In cooperation with Flixbus".

Квитки до Острави продаватимуть тільки на 15 місць в автобусі, спеціально відведених для FlixBus. Коли запустять нові рейси Нові рейси планують запустити 4 – 5 листопада. Вартість квитка зі Львова до Варшави – від 149 гривень, а до Острави – від 939 гривень. Рейси здійснюватимуть перевізники-партнери FlixBus, які відповідають вимогам компанії. Зокрема автобуси повинні бути оснащені безкоштовним Wi-Fi, розетками, туалетом тощо. Зверніть увагу! Євросоюз через пандемію коронавірусу поки не відкрив своїх кордонів для українців. В'їзд дозволений лише певній категорії населення – студентам, дипломатам, людям, які мають робочі візи тощо. МЗС України розробило інтерактивну карту, на якій туристи можуть побачити, чи впускає певна країна українців і які є умови для в'їзду.