FlixBus запускає нові рейси до Польщі та Чехії через Львів: деталі
Лоукост-перевізник FlixBus запускає нові автобусні рейси до Польщі та Чехії через Львів. З листопада українці зможуть поїхати зі Львова до Варшави та Острави.
Рейси виконуватимуть перевізники-партнери компанії. Про це розповів директор FlixBus в Україні, Польщі та країнах Балтії Міхал Леман на пресконференції 20 жовтня, повідомляє Lowcost.ua.
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Відкрили новий рейс до Варшави
- Автобусний лоукост-перевізник FlixBus відкрив новий напрямок Чернівці – Варшава.
- Маршрут рейсу пролягатиме через такі міста – Коломия, Івано-Франківськ, Львів та Люблін.
- Рейси здійснюватимуть тричі на тиждень. Перевізник – компанія "Ів-Авто".
Новий рейс до чеської Острави
- FlixBus відкрив ще один новий рейс – зі Львова до Острави.
- Маршрут пролягатиме через Краків, Катовіце та Богумін.
- Рейси виконуватимуть двічі на тиждень.
- Перевізником буде польська компанія ASIK.
- Рейс здійснюватимуть автобусами з позначкою "In cooperation with Flixbus".
- Квитки до Острави продаватимуть тільки на 15 місць в автобусі, спеціально відведених для FlixBus.
Коли запустять нові рейси
Нові рейси планують запустити 4 – 5 листопада. Вартість квитка зі Львова до Варшави – від 149 гривень, а до Острави – від 939 гривень.
Рейси здійснюватимуть перевізники-партнери FlixBus, які відповідають вимогам компанії. Зокрема автобуси повинні бути оснащені безкоштовним Wi-Fi, розетками, туалетом тощо.
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