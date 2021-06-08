У фонтанах і смітниках: де львів'яни паркують електросамокати – курйозні фото та відео

Електросамокати у Львові стали напрочуд популярними. Проте з цим видом транспорту трапляється багато курйозів – львів'яни паркують їх у смітниках і фонтанах, ламають і використовують як прилавки. 24 канал зібрав найцікавіші фото, як у Львові знущаються з орендованих електросамокатів.

Львівські електросамокати можна побачити буквально всюди – на дитячих майданчиках, у водоймах та фонтанах і навіть у смітниках. Користувачі соцмереж охоче діляться світлинами цікавих "знахідок".

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Електросамокати "паркують" у фонтанах і водоймах

На площі Ринок нещодавно виявили цікаву знахідку. Хтось вирішив "запаркувати" орендований електросамокат у фонтані. Його доля наразі невідома. Проте очевидно, що самокат навіть після ремонту коректно не працюватиме.

Самокат втопили у фонтані / Фото "Свято грибів і форелі"

Ще один затонулий електросамокат знайшли у водоймі неподалік Міжнародного аеропорту "Львів". Він пролежав там доволі довго. Тож, цілком ймовірно, що самокат ще досі "запаркований" на дні.



Самокат "запаркували" у водоймі/ Фото "Варта 1"

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Львів'яни паркують електросамокати всюди

У Львові багато містян зовсім не бережуть прокатне майно. Користувачі соцмереж публікують безліч фото, на яких можна побачити електросамокати у найнеочікуваніших місцях – смітниках, на дитячих та спортивних майданчиках, посеред дороги чи поля. Бабусі, які продають овочі на стихійних ринках, використовують прокатні електросамокати як прилавки.

Такі дії викликали шквал коментарів у соцмережах. Люди поділились на 2 табори. Багато львів'ян обурені такою поведінкою. Вони стверджують, що в усьому винні український менталітет, відсутність культури та поваги. Інші ж містяни впевнені, що електросамокати створюють багато проблем у Львові, тож можна робити з ними все, що хочеш.

Дивіться фото, як львів'яни паркують електросамокати / Фото з соцмереж

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У Львові навіть бабусі борються із самокатами

У телеграм-каналі "Типовий Львів" опублікували досить кумедне відео, на якому бабуся перекидає на бік електросамокати. Інцидент трапився 6 червня на проспекті Свободи.

Ймовірно, львів'янка не знала принципу роботи прокатного електросамоката. Вона хотіла встати на нього та поїхати, як усі інші люди. Проте нічого не вдавалося, тож жінка вирішила їх усіх перевернути.

Перехожі, які стали свідками події, кричали до пенсіонерки, щоб вона припинила хуліганити. Проте жінка вдавала, що нічого не чує, й продовжувала боротьбу.

Дивіться відео, як львівська бабуся боролася з електросамокатами: