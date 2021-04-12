Гелікоптер доправив у Львів ще одну важкохвору пацієнтку з найвіддаленішого гірського району
На Львівщині успішно працює проєкт аеромедичної евакуації. 12 квітня вертоліт ДСНС вчергове доправив у Львів важкохвору пацієнтку з Турки. Вона стала третьою людиною, яку транспортували за допомогою медичної авіації протягом останніх кількох днів.
Джерело:ДСНС України
Пацієнтку госпіталізували у Львівську міську клінічну лікарню швидкої допомоги. Наразі життю жінки нічого не загрожує, адже вона потрапила у чуйні руки медиків.
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Вертоліт транспортував ще одну пацієнтку у Львів
- Вертоліт ЄС-145 Єврокоптер 12 квітня успішно доправив з Турки до Львова 84-літню тяжкохвору пацієнтку.
- Необхідність в аеромедичної евакуації виникла через важкий стан жінки, а також через те, що місто розташоване у найвіддаленішому гірському районі.
- Гелікоптер здійснив посадку на автошляху Львів – Ужгород, поблизу міста Турка.
- Саме туди місцеві медики доставили жінку на кареті швидкої, щоб пришвидшити процес транспортування.
- За кілька хвилин гвинтокрил піднявся у небо з пацієнткою на борту.
- Після приземлення у Львові, на злітному майданчику Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, жінку передали лікарям медзакладу для надання їй кваліфікованої допомоги.
Гелікоптер доправив у Львів тяжкохвору пацієнтку / Фото ДСНС
Жінка проживає у найвіддаленішому гірському районі Львівщини / Фото ДСНС
Пацієнтку госпіталізували / Фото ДСНС
Це вже третій випадок аеромедичної евакуації на Львівщині / Фото ДСНС
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