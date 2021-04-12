На Львівщині успішно працює проєкт аеромедичної евакуації. 12 квітня вертоліт ДСНС вчергове доправив у Львів важкохвору пацієнтку з Турки. Вона стала третьою людиною, яку транспортували за допомогою медичної авіації протягом останніх кількох днів.

Пацієнтку госпіталізували у Львівську міську клінічну лікарню швидкої допомоги. Наразі життю жінки нічого не загрожує, адже вона потрапила у чуйні руки медиків. До теми Система працює, як годинник: Садовий розповів, скільки коштують послуги медичної авіації Вертоліт транспортував ще одну пацієнтку у Львів Вертоліт ЄС-145 Єврокоптер 12 квітня успішно доправив з Турки до Львова 84-літню тяжкохвору пацієнтку.

Необхідність в аеромедичної евакуації виникла через важкий стан жінки, а також через те, що місто розташоване у найвіддаленішому гірському районі.

Гелікоптер здійснив посадку на автошляху Львів – Ужгород, поблизу міста Турка.

Саме туди місцеві медики доставили жінку на кареті швидкої, щоб пришвидшити процес транспортування.

За кілька хвилин гвинтокрил піднявся у небо з пацієнткою на борту.

Після приземлення у Львові, на злітному майданчику Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, жінку передали лікарям медзакладу для надання їй кваліфікованої допомоги. Зверніть увагу! Це вже третій випадок аеромедичної евакуації упродовж останніх днів. Раніше рятувальники транспортували з Турки до Львова 79-річну жінку з інсультом. Наступного дня гелікоптер доправив з Бродів до обласного центру пацієнта з політравмою, яку він отримав внаслідок ДТП.

Гелікоптер доправив у Львів тяжкохвору пацієнтку / Фото ДСНС

Жінка проживає у найвіддаленішому гірському районі Львівщини / Фото ДСНС

Пацієнтку госпіталізували / Фото ДСНС

Це вже третій випадок аеромедичної евакуації на Львівщині / Фото ДСНС