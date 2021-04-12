Гелікоптер доправив у Львів ще одну важкохвору пацієнтку з найвіддаленішого гірського району

18:38

На Львівщині успішно працює проєкт аеромедичної евакуації. 12 квітня вертоліт ДСНС вчергове доправив у Львів важкохвору пацієнтку з Турки. Вона стала третьою людиною, яку транспортували за допомогою медичної авіації протягом останніх кількох днів.