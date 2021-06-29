Героїну на 2,3 мільярда гривень: турків-наркоторговців невдовзі судитимуть

У Львові в січні 2021 року правоохоронці виявили на складі рекордну партію героїну – понад тонну. Невдовзі відбудеться судове засідання щодо турків, які ввезли небезпечну контрабанду в Україну.

Вартість наркотиків становить 2,3 мільярда гривень. Зловмисники наразі перебувають під вартою.

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За даними слідства, зловмисники ввезли героїн з Пакистану.

Контрабандні наркотики замаскували під партію рису.

Спочатку його транспортували на Львівщину, а потім планували переправити до країн Європейського Союзу.

Під час обшуку складів у Львові правоохоронці виявили понад 1 тонну героїну.

Його орієнтовна вартість за цінами чорного ринку становить близько 2,3 мільярда гривень.

Також на складі були 4 громадяни Туреччини. Зловмисників затримали.

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Невдовзі відбудеться суд

Туркам повідомили про підозру в контрабанді наркотиків в особливо великих розмірах за попередньою змовою. Суд обрав для них запобіжний захід – тримання під вартою. Досудове розслідування проводили співробітники СБУ Львівщини та Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

Правоохоронці вже скерували на розгляд суду обвинувальний акт щодо зловмисників. Невдовзі їм оберуть покарання. Підозрюваним загрожує від 8 до 10 років за ґратами з конфіскацією майна.