"Геть московського козачка": у Львові Нацкорпус пікетував бізнес Тараса Козака – фото

Джерело:фейсбук Сергія Бевза
У Львові 16 лютого відбулась акція протесту проти бізнесу нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Активісти Нацкорпусу запалили димові шашки та фаєри біля офісів компаній, які, на їхню думку, належать скандальному політику.
Нещодавно Козак потрапив під санкції РНБО. Проте, за словами голови Західного Терену Нацкорпусу Сергія Бевза, його "комерційні структури продовжують працювати", адже вони оформлені на найближчих родичів нардепа.
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За словами Бевза, влада просто "забула" накласти санкції на підприємства, які, на думку активістів, належать Козаку, але оформлені на родичів. Проте, на думку політика, "практика оформлення незаконно нажитих статків на родичів є загальновідомою".
Ми, українські націоналісти, не можемо миритися з безперешкодною роботою бізнесу спонсора терористів – Козака. Попри санкції він продовжує спокійно заробляти гроші на українській землі, фінансуючи бойовиків в OРДЛО. Цій злочинній діяльності пора покласти край,
– підсумував Бевз.
Дивіться фото пікету у Львові проти бізнесу Тараса Козака / Фото Сергія Бевза
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Санкції РНБО / Інфографіка 24 каналу