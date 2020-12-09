Відразу 75 гірників 3 зміни шахти "Лісова" на Львівщині спустилися під землю, але відмовилися ставати до роботи. Вони вимагають погашення зарплатної заборгованості.

Наразі шахтарі перебувають в камері очікування у приствольному дворі, у виробці холодно. Про це на своїй фейсбук-сторінці написав голова Незалежної профспілки гірників України і Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець.

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Ввечері 75 гірників 3 зміни шахти "Лісова" ДП "Львіввугілля" спустилися в шахту, але відмовляються приступати до роботи. Вимагають виплати зарплати та погашення зарплатної заборгованості. Наразі вживаються заходи, щоб розшукати достатню кількість фуфайок та передати їх шахтарям. Люди не повинні ще й перехворіти,

– зазначив він.

Зауважимо, що шахта "Лісова" розташована у селі Сілець Сокальського району, що на Львівщині. Торік, у травні, там трапився обвал порід, внаслідок якого загинули двоє гірників.

Нагадаємо, що у Кривому Розі понад місяць гірники кількох шахт влаштували страйк. Вони залишалися під землею та вимагали збільшення зарплат і покращення умов праці. Лише 15 жовтня перемовини між гірниками й адміністрацією завершились позитивно, страйкарі піднялися на поверхню. Їх підземний протест протривав 43 доби.