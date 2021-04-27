Гнила система, – Львівська облрада закликала скасувати науковий ступінь Киви

Джерело:Львівська обласна рада
Львіська обласна рада звернулася до президента, парламенту та уряду щодо присудження наукового ступеня нардепові ОПЗЖ Іллі Киви. Там закликали провести розслідування обставин захисту дисертації.
Депутати обласної ради попросили Міністерство освіти вжити відповідних заходів та скасувати відповідне рішення. Звернення вони підписали 27 квітня.
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Депутати наголосили, що обурені повідомленням про рішення спеціалізованої вченої ради присудити Киві науковий ступінь кандидата наук з державного управління.
Усі, хто брав участь у реалізації цієї афери, вкотре довели нікчемність сучасної системи освіти та необхідність її повного перезавантаження,
– підкреслили у Львівській облраді.
"Гнила бюрократична система, через яку необхідно пройти молодим науковцям, лише створює для них перешкоди в здобутті наукових ступенів та розвитку української науки", – додали там.
Натомість ця система допомагає особам, які здобувають наукові ступені в особистих інтересах і жодним чином не пов'язані з наукою, мовиться у зверненні.Зверніть увагу! Науковий ступінь Киви тепер має затвердити Атестаційна комісія МОН. На це звернула увагу ексміністерка освіти та науки Ганна Новосад.
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