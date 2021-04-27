Гнила система, – Львівська облрада закликала скасувати науковий ступінь Киви

Львіська обласна рада звернулася до президента, парламенту та уряду щодо присудження наукового ступеня нардепові ОПЗЖ Іллі Киви. Там закликали провести розслідування обставин захисту дисертації.

Депутати обласної ради попросили Міністерство освіти вжити відповідних заходів та скасувати відповідне рішення. Звернення вони підписали 27 квітня.

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Депутати наголосили, що обурені повідомленням про рішення спеціалізованої вченої ради присудити Киві науковий ступінь кандидата наук з державного управління.

Усі, хто брав участь у реалізації цієї афери, вкотре довели нікчемність сучасної системи освіти та необхідність її повного перезавантаження,

– підкреслили у Львівській облраді.

"Гнила бюрократична система, через яку необхідно пройти молодим науковцям, лише створює для них перешкоди в здобутті наукових ступенів та розвитку української науки", – додали там.

Натомість ця система допомагає особам, які здобувають наукові ступені в особистих інтересах і жодним чином не пов'язані з наукою, мовиться у зверненні.

Кива захистив дисертацію: що відомо

Скандальний Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію 26 квітня. Її назва: "Механізм впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС і України)".

Під час захисту дисертації до зали спочатку пропустили лише журналістів телеканалів Newsone, "112 Україна", ZIK та "Прямого незалежного" – проросійських телеканалів, підконтрольних Медведчуку.

Вхід до аудиторії блокували невідомі чоловіки. Сам Кива переконував, що це нібито студенти або аспіранти. Цікаво, що вони супроводжували його у вбиральню й оберігали від журналістів.

Кива осоромився під час захисту дисертації. У мережі оприлюднили фрагмент, коли один з членів приймальної комісії поставив Киві запитання. Нардеп натомість уникнув відповіді. Втім, це нікого не збентежило.

Науковий ступінь Киви тепер має затвердити Атестаційна комісія МОН. На це звернула увагу ексміністерка освіти та науки Ганна Новосад.

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