Другий у місті і другий після Євробачення: Go_A дали "шуму" на концерті у Львові

Український гурт Go_A відправився у мінітур Україною та другим містом після Києва став Львів. Музиканти 11 червня виступали в рамках фестивалю українського вина.

На початку заходу солістка гурту Катерина Павленко отримала нагороду як почесна гостя фестивалю, а також навчилась відкривати пляшки вина способом сабраж. Опісля музиканти та солістка гурту Go_A готувались до концерту, який зміг зібрати сотні палких шанувальників.

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Катерина Павленко зізналась, що переживала, як вона має запалити публіку, якщо більшість місць – сидячі, але вона зовсім не очікувала, що Львів буде настільки "прямим" у цьому питанні.

Це наш другий концерт у Львові і другий після Євробачення. Щоправда, на перший наш концерт у вас прийшло всього 9 людей, але сьогодні вас трішки більше і нас це дуже тішить. І ми будемо дарувати вам свої радісні емоції цілий вечір,

– поділилась Павленко.

Гурт Go_A у Львові: фото Ukrainian Wine Festival

Артистка виконала такі хіти, як "Фарбами", "Рано-раненько", "Соловей", "Шум", з якою вони виступали на Євробаченні, та інші. Атмосфера концерту була по-справжньому "рейвовою": після кількох перших пісень гості заходу піднялись зі своїх місць і танцювали під сценою, підтримуючи улюблену виконавицю.

Концерт гурту Go_A у Львові: відео 24 каналу

Концерт гурту Go_A у Львові: відео 24 каналу

Були й моменти, коли атмосфера на концерті була особливо "магічною".

Концерт гурту Go_A у Львові: відео 24 каналу

Посеред концерту солістка гурту влаштовувала чимало "інтерактивів" для гостей: під час деяких пісень просила обійняти своїх сусідів і сама спускалась до людей, аби обійнятись з ними. Також вона показувала рухи руками та як в такт робити оплески, через що сотні людей змогли об'єднатись в одне ціле. Катерина Павленко зазначила, що нехай хоч цього вечора "ми всі зробимо щось разом". Наприкінці концерту фанати почали кружляти у великому колі, тримаючись за руки, наче закликали "шума".

Наступного дня, 12 червня, гурт Go_A виступить в Ужгороді. Про наступні концерти музиканти повідомлять згодом.