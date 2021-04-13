Максим Козицький надіслав книгу скандальному нардепу партії "Слуга народу". Це стало іронічною відповіддю на кпини Бужанського та закиди щодо націоналізму голови Львівської ОДА.

Аби підняти рівень обізнаності нардепа в українській історії та, зокрема, у визвольних рухах очільник Львівської обладміністрації доволі іронічно та символічно подарував йому книгу спогадів колишніх дивізійників.

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Чому виник конфлікт

5 квітня на сайті ЛОДА опублікували інформацію про те, що вдалось ідентифікувати рештки ще 10 воїнів дивізії. Козицький також висловив подяку німецькому посольству за допомогу та співпрацю.

А вже за кілька днів у ефірі одного з українських телеканалів Максим Бужанський дозволив собі вільно виражатися щодо голови Львівської ОДА через ту публікацію.

Відповідь зі Львівської обласної адміністрації не забарилася: Максим Козицький порадив нардепу зустрітися з іще живими дивізійниками та надіслав йому першу книгу спогадів воїнів.

Сподіваюсь, що він знайде достатньо сили та мужності, щоб не лише у теплих студіях говорити про дивізію, але й трохи більше почерпнути для себе у місцях, де безпосередньо творилась історія дивізії,

– додав Максим Козицький.

Хто такий Бужанський