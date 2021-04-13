Голова ЛОДА подарував Бужанському книгу про історію дивізії "Галичина"

Джерело:фейсбук Максима Козицького
Максим Козицький надіслав книгу скандальному нардепу партії "Слуга народу". Це стало іронічною відповіддю на кпини Бужанського та закиди щодо націоналізму голови Львівської ОДА.
Аби підняти рівень обізнаності нардепа в українській історії та, зокрема, у визвольних рухах очільник Львівської обладміністрації доволі іронічно та символічно подарував йому книгу спогадів колишніх дивізійників.
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5 квітня на сайті ЛОДА опублікували інформацію про те, що вдалось ідентифікувати рештки ще 10 воїнів дивізії. Козицький також висловив подяку німецькому посольству за допомогу та співпрацю.
А вже за кілька днів у ефірі одного з українських телеканалів Максим Бужанський дозволив собі вільно виражатися щодо голови Львівської ОДА через ту публікацію.
Відповідь зі Львівської обласної адміністрації не забарилася: Максим Козицький порадив нардепу зустрітися з іще живими дивізійниками та надіслав йому першу книгу спогадів воїнів.
Сподіваюсь, що він знайде достатньо сили та мужності, щоб не лише у теплих студіях говорити про дивізію, але й трохи більше почерпнути для себе у місцях, де безпосередньо творилась історія дивізії,
– додав Максим Козицький.