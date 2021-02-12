Голова ЛОДА запросив Киву до Львова на "теплий та гарячий прийом": причина

За словами голови Львівоблдержадміністрації Максима Козицького, нардеп Ілля Кива шукає контакти вандалів, які облили фарбою пам'ятник Степану Бандері у Львові. У відповідь очільник ЛОДА запросив його до Львова та пообіцяв "теплий і гарячий прийом".

Кива хоче надати юридичну допомогу затриманим, які спаплюжили пам'ятник Степану Бандері. За словами Козицького, нардеп називає їх героями.

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Чому Козицький запросив Киву до Львова

Козицький 11 лютого опублікував на своїй фейсбук-сторінці відповідь нардепу від ОПЗЖ Іллі Киві, який захищає вандалів, що облили фарбою пам'ятник Степану Бандері на площі Кропивницького.

Депутат від ОПЗЖ Ілля Кива шукає контакти осіб, які облили фарбою пам'ятник Степану Бандері у Львові. Хоче їм юридично допомогти та називає їх героями. Я маю іншу пропозицію до нардепа – особисто приїхати до Львова, щоб трохи більше дізнатися про постать провідника ОУН,

– написав голова ЛОДА.

Також Козицький додав, що він обіцяє нардепові "теплий та гарячий прийом".

"Проявіть справжню мужність не лише на телебаченні та у своїх відосиках, пане Киво!" – підсумував очільник ЛОДА