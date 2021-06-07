Про це повідомив турист Богдан Ільків. Він про це написав у фесбук-спільноті "Хочу в гори" 6 червня.

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Чому впав цей Ісус

Коли саме обвалилася статуя – невідомо. За словами місцевих жителів, найімовірніше, статуя Ісуса Христа впала під час сильних снігопадів, які були на початку весни.

На самій горі залишків гіпсового Ісуса немає, тому, скоріш за все, він впав у прірву. Про це розповів журналістам сільський голова села Верхнє Гусне Іван Ільницький. Громада цього села колись ініціювала встановлення статуї Ісуса Христа на горі Пікуй.

Скоріше всього, то природне явище, але, можливо, і вандали знищили. Статуя була потріскана і, можливо, вітром знесло в урвище. Уламків ми не знайшли,

– сказав Іван Ільницький.

Також він додав, що в поліцію щодо цього інциденту ніхто не звертався. Чи будуть її відновлювати – поки невідомо.



Статуя Ісуса Христа на горі Пікуй / Фото inlviv.in.ua

Що відомо про статую

Її встановили у 2017 році.

Висота гіпсового Ісуса була 120 сантиметрів.

Одразу після встановлення скульптури в соцмережах висловлювати сумніви, щодо її міцності

Зокрема й говорили, що вона не зможе витримати суворі зими та грози.



Статуя на горі Пікуй зимою 2021 року / Фото Юрія Гнатина

Зверніть увагу! Пікуй – ідеальна вершина для людей, які тільки починають ходити в гори. Це вона є найвищою на Львівщині. Все, що потрібно знати для походу на Пікуй – за посиланням.