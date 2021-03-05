Горлали пісні російською: у Львові перехожі побили вуличних музикантів – відео

У центрі Львова, на площі Ринок, трапився конфлікт через російські пісні. Львів'янка попросила п'яних вуличних музикантів припинити співали пісні мовою агресора. Проте ті її не послухали, й виникла бійка.

Вуличний музикант заявляв, що має право співати такою мовою, якою хоче. Проте не усі присутні поділяли таку думку.

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Музикантам розтрощили інструменти

Вікторія Шевчук 4 березня оприлюднила відео інциденту, який трапився на площі Ринок. Ролик дівчина підписала просто: "Мені боляче за цю країну та людей, які віддали своє життя за оце".

На відео видно, що Шевчук підійшла до вуличних музикантів й попросила припинити співати пісні мовою агресора у громадському місці. Співак не хотів, щоб його знімали на відео. Цікаво, що з дівчиною він спілкувався українською.

І шо? Хто мені особисто заборонить виражати таким чином свою творчість?

– відповів музикант.

Проте пізніше виявилось, що хтось таки може заборонити співати йому пісні російською. Через кілька годин після публікації дівчиною відео на площу Ринок приїхали хлопці, які також не хотіли б чути російські пісні у центрі Львова. За інформацією телеграм-каналу "Типовий Львів", конфлікт виник між музикантами та членами молодіжної громадської організації "Сокіл".

Результатом інциденту стали розтрощені інструменти. Також хлопці з "Сокола" побили музикантів. На місці працювали правоохоронці. Проте поки не відомо, чим ця історія закінчилась.

Дивіться відео, як на площі Ринок вуличний музикант співав пісні російською: