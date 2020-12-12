В центрі Городка, що на Львівщині, автівка загорілась після зіткнення з автобусом. За попередньою інформацією, постраждала 1 людина.

Аварія трапилась 12 грудня приблизно о 16:30. Про це повідомляє Ігор Зінкевич на своїй фейсбук-сторінці.

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Люди в коментарях пишуть, що автомобіль BMW зіткнувся з автобусом, який прямував зі Львова до Шегинь. На відео видно, що перед автівки розтрощений, а вогонь повністю накрив її кузов.

Після ДТП 1 людину нібито забрала швидка допомога. Однак про кого саме йдеться наразі невідомо.