Чи готова туристична галузь Львова до впровадження тотального локдауну: відповідь Москаленка
У Львові – проти впровадження тотального локдауну. Адже повторення весняного – це серйозний удар по економіці.
Заступник міського голови Львова Андрій Москаленко зазначив, що, попри все, цінність людського життя наразі є найвищою. Таку думку він висловив в ефірі 24 каналу.
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Рішення повинні бути виваженими
За його словами, в цей нелегкий період усі рішення повинні бути виваженими, особливо щодо туристичної галузі, зокрема роботи малого та середнього бізнесу.
Для них робота з 20 грудня по 20 січня – це левова частка їхніх доходів. Якщо малий і середній бізнес вже закрити, то в січні він відкритись не зможе,
– зазначив Москаленко.
Він ствердив, що рішення уряду ставлять всіх у незручне становище. Попри це, у Львові закривають заклади, які порушують абсолютно всі норми роботи.
У Львові пильнують за безпекою
"Ми пильнуємо за тим, щоб ті заклади, які працюють в малому і середньому бізнесі, могли мати хоча б мінімальний достаток. Люди готові виконувати рішення, коли вони чітко прокомуніковані та дають ефект", – сказав заступник міського голови Львова.
На його думку, потрібно думати над альтернативним рішенням, яке:
- давало б гарантію безпеки;
- збільшило б кількість ліжкомісць.
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