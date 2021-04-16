Говорили про розвиток Львова та інвестиції: Садовий зустрівся з пані-послом США – фото
Міський голова Львова Андрій Садовий зустрівся з тимчасово повіреною у справах США Крістіною Квін. Вони обговорювали розвиток медицини та освіти, можливі спільні ініціативи та антикорупційні практики у місті.
Джерело:Львівська міськрада
Крістіна Квін приїхала до Львова не вперше. Кілька років тому вона приїжджала, щоб відвідати джазовий фестиваль.
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Чому пані-посол США приїхала до Львова
- Квін приїхала на Львівщину, щоб відвідати церемонію ротації групи американських військових, які наразі перебувають в міжнародному миротворчому центрі у Яворові. Там вони проводять підготовку українських військовослужбовців.
- Також пані-посол мала намір зустрітися з міським головою Львова та оглянути Чорну кам'яницю на площі Ринок, яку напередодні реставрували за фінансової підтримки Посольства США.
- Окрім цього 16 квітня Квін долучиться до висадження рожевоквітного каштана на площі Ринок, біля Центру туристичної інформації.
Садовий розповів Квін про боротьбу Львова з коронавірусом
На зустрічі з пані-послом США Садовий розповів їй про боротьбу з COVID-19 у Львові.
Торік ми у Львові створили штаб із протидії коронавірусу та взяли ситуацію під контроль. Зараз у комунальних лікарнях ми маємо понад 1600 місць для ковідних пацієнтів, у перспективі матимемо 3000, адже завжди потрібно бути готовими до будь-яких сценаріїв,
– зазначив міський голова.
Мер додав, що ситуація з коронавірусом у місті дещо стабілізувалась. Впродовж останніх кількох днів у Львові покращилась статистика захворюваності. Садовий зазначив, що, ймовірно, з 19 квітня учням початкових класів дозволять повернутися до школи.
Мер розповів Квін про львівську лікарню швидкої допомоги, яка наразі приймає чи не найбільшу кількість пацієнтів з коронавірусом в Україні. Міський голова додав, що це єдиний медзаклад, який має можливість доправляти важких пацієнтів до закладу гелікоптером.
"До 2024 року ми хочемо наблизитись до ТОП-200 найкращих клінік у світі", – заявив Садовий.
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Дивіться фото зустрічі Садового та Квін / Фото Романа Балука
На зустрічі говорили про антикорупційні заходи у місті
На зустрічі обговорили важливість прозорості управління містом і країною та впровадження антикорупційних практик. Квін цікавилась, наскільки ефективним є процес децентралізації в Україні.
Ми – лідери в Україні за прозорістю. Скажімо, торік ми були першими за залученням інвестицій через продаж комунального майна. Це орієнтовно 500 мільйонів гривень, тобто, практично, як у всіх інших містах держави разом,
– відзначив мер.
Садовий розповів Квін, що повноваження міст у США та міст в Україні – абсолютно різні. Мер пояснив, що міська влада не має впливу на громадську безпеку, податки та збори тощо, адже держава залишає ці повноваження за собою.
"Якщо в усьому світі місцеве самоврядування є партнером держави, то в нас це – як підлеглі. На жаль, в Україні ще немає того розуміння, що, маючи партнерство, можна зробити набагато більше", – зазначив міський голова.
Опісля мер розповів тимчасово повіреній у справах США про виграшну судову справу. Вона стосувалась продажу земельної ділянки іноземному інвестору під будівництво індустріального парку.
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Львів зацікавлений в американських інвестиціях
Садовий зазначив, що Львів дуже зацікавлений у збільшенні присутності американського бізнесу та готовий надавати всіляку підтримку.
"Львів – прекрасне місто для розгортання виробництв. У нашому місті успішно працює 30 тисяч ІТ-фахівців. А ще у нас є прекрасні локації для облаштування бізнесу та створення інноваційної продукції. Тож якщо інвестор прагне успіху, ми завжди чекаємо на нього у Львові", – додав міський голова.
Квін зауважила, що вона готова сприяти та залишатись на зв'язку.
"Як тільки закінчиться пандемія, я впевнена, що наша присутність у вашому місті буде більшою", – заявила пані-посол.
Також Садовий обговорив з Квін сприяння Посольства США у залученні носіїв англійської мови в кожну львівську школу.
У нас у відділі преси, освіти та культури Посольства США дії спеціальна програма співпраці зі школами, тож, гадаю, ми зможемо посприяти вам,
– відповіла пані-посол.
Окрім цього, Садовий та Квін обговорили можливість відкриття Американського дому у Львові на зразок київського. Адже він міг би стати культурним мостом для поглиблення зв'язків між державами.
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Що відомо про Крістіну Квін
Крістіна Квін народилася та виросла в Каліфорнії. Вона має ступінь бакалавра з політології, який отримала у Західному коледжі та ступінь магістра зі стратегічних досліджень Військового коледжу армії США.
Квін прибула до Посольства США в Україні у травні 2019 року. У 2016 – 2019 роках вона працювала на посаді виконувача обов'язків заступника голови Місії / міністра-радника з економічних питань у Посольстві США в Парижі. До того Квін також працювала посадах:
- виконувача обов'язків заступника голови Місії та радника з економічних питань у Посольстві США в Бангкоку;
- радника з економічних питань у Посольстві США в Лондоні;
- директора з питань Європейського Союзу, України та Білорусі в Раді національної безпеки у виконавчому апараті Президента;
- у Місії США в Європейському Союзі в Брюсселі;
- у Посольстві США в Манілі, на Філіппінах.
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