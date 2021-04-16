Говорили про розвиток Львова та інвестиції: Садовий зустрівся з пані-послом США – фото

Міський голова Львова Андрій Садовий зустрівся з тимчасово повіреною у справах США Крістіною Квін. Вони обговорювали розвиток медицини та освіти, можливі спільні ініціативи та антикорупційні практики у місті.

Крістіна Квін приїхала до Львова не вперше. Кілька років тому вона приїжджала, щоб відвідати джазовий фестиваль.

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Чому пані-посол США приїхала до Львова

Квін приїхала на Львівщину, щоб відвідати церемонію ротації групи американських військових, які наразі перебувають в міжнародному миротворчому центрі у Яворові. Там вони проводять підготовку українських військовослужбовців.

які наразі перебувають в міжнародному миротворчому центрі у Яворові. Там вони проводять підготовку українських військовослужбовців. Також пані-посол мала намір зустрітися з міським головою Львова та оглянути Чорну кам'яницю на площі Ринок , яку напередодні реставрували за фінансової підтримки Посольства США.

Львова та оглянути , яку напередодні реставрували за фінансової підтримки Посольства США. Окрім цього 16 квітня Квін долучиться до висадження рожевоквітного каштана на площі Ринок, біля Центру туристичної інформації.

Садовий розповів Квін про боротьбу Львова з коронавірусом

На зустрічі з пані-послом США Садовий розповів їй про боротьбу з COVID-19 у Львові.

Торік ми у Львові створили штаб із протидії коронавірусу та взяли ситуацію під контроль. Зараз у комунальних лікарнях ми маємо понад 1600 місць для ковідних пацієнтів, у перспективі матимемо 3000, адже завжди потрібно бути готовими до будь-яких сценаріїв,

– зазначив міський голова.

Мер додав, що ситуація з коронавірусом у місті дещо стабілізувалась. Впродовж останніх кількох днів у Львові покращилась статистика захворюваності. Садовий зазначив, що, ймовірно, з 19 квітня учням початкових класів дозволять повернутися до школи.

Мер розповів Квін про львівську лікарню швидкої допомоги, яка наразі приймає чи не найбільшу кількість пацієнтів з коронавірусом в Україні. Міський голова додав, що це єдиний медзаклад, який має можливість доправляти важких пацієнтів до закладу гелікоптером.

"До 2024 року ми хочемо наблизитись до ТОП-200 найкращих клінік у світі", – заявив Садовий.

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Дивіться фото зустрічі Садового та Квін / Фото Романа Балука

На зустрічі говорили про антикорупційні заходи у місті

На зустрічі обговорили важливість прозорості управління містом і країною та впровадження антикорупційних практик. Квін цікавилась, наскільки ефективним є процес децентралізації в Україні.

Ми – лідери в Україні за прозорістю. Скажімо, торік ми були першими за залученням інвестицій через продаж комунального майна. Це орієнтовно 500 мільйонів гривень, тобто, практично, як у всіх інших містах держави разом,

– відзначив мер.

Садовий розповів Квін, що повноваження міст у США та міст в Україні – абсолютно різні. Мер пояснив, що міська влада не має впливу на громадську безпеку, податки та збори тощо, адже держава залишає ці повноваження за собою.

"Якщо в усьому світі місцеве самоврядування є партнером держави, то в нас це – як підлеглі. На жаль, в Україні ще немає того розуміння, що, маючи партнерство, можна зробити набагато більше", – зазначив міський голова.

Опісля мер розповів тимчасово повіреній у справах США про виграшну судову справу. Вона стосувалась продажу земельної ділянки іноземному інвестору під будівництво індустріального парку.

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Львів зацікавлений в американських інвестиціях

Садовий зазначив, що Львів дуже зацікавлений у збільшенні присутності американського бізнесу та готовий надавати всіляку підтримку.

"Львів – прекрасне місто для розгортання виробництв. У нашому місті успішно працює 30 тисяч ІТ-фахівців. А ще у нас є прекрасні локації для облаштування бізнесу та створення інноваційної продукції. Тож якщо інвестор прагне успіху, ми завжди чекаємо на нього у Львові", – додав міський голова.

Квін зауважила, що вона готова сприяти та залишатись на зв'язку.

"Як тільки закінчиться пандемія, я впевнена, що наша присутність у вашому місті буде більшою", – заявила пані-посол.

Також Садовий обговорив з Квін сприяння Посольства США у залученні носіїв англійської мови в кожну львівську школу.

У нас у відділі преси, освіти та культури Посольства США дії спеціальна програма співпраці зі школами, тож, гадаю, ми зможемо посприяти вам,

– відповіла пані-посол.

Окрім цього, Садовий та Квін обговорили можливість відкриття Американського дому у Львові на зразок київського. Адже він міг би стати культурним мостом для поглиблення зв'язків між державами.

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Що відомо про Крістіну Квін

Крістіна Квін народилася та виросла в Каліфорнії. Вона має ступінь бакалавра з політології, який отримала у Західному коледжі та ступінь магістра зі стратегічних досліджень Військового коледжу армії США.

Квін прибула до Посольства США в Україні у травні 2019 року. У 2016 – 2019 роках вона працювала на посаді виконувача обов'язків заступника голови Місії / міністра-радника з економічних питань у Посольстві США в Парижі. До того Квін також працювала посадах: