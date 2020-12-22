На Львівщині за крадіжки засудили жителя Борислава. Злодій пограбував капличку та церкву в серпні й вересні 2020 року – він зламав замки на скриньках для пожертв та забрав гроші.

Чоловік пограбував каплички у Східниці та Трускавці. Загалом злодій вкрав зі скриньок для пожертв 5,8 тисячі гривень. Про це повідомила пресслужба Львівської облпрокуратури.

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Як чоловік пограбував каплички

Житель Борислава скоїв 2 крадіжки зі скриньок для пожертв у капличці та церкві.

У серпні 2020 року злодій зайшов у капличку на території готельно-лікувального комплексу "Діана", що у Східниці. Він зламав замок на скриньці для пожертв та вкрав звідти 800 гривень.

Згодом, на початку вересня 2020, він знову скоїв крадіжку зі скриньки для пожертв. Він проник у церкву Покрови Пресвятої Богородиці у Трускавці та вкрав 5 тисяч гривень.



Зловмисник пограбував капличку та церкву / Фото Львівської облпрокуратури

Який вирок виніс суд

Правоохоронці проводили розслідування за повторну крадіжку з проникненням у сховище. Злодія раніше вже неодноразово судили. Він перебував під адміністративним наглядом. Зловмисника зафіксували камери спостереження. Чоловіка допитали, й він зізнався, що саме він пограбував церкву та капличку.

Трускавецький міський суд підтримав обвинувачення прокурорів. 42-річного злодія засудили до 3 років та 1 місяця позбавлення волі за обидва злочини.



Чоловіка засудили до 3 років у в'язниці / Фото Львівської облпрокуратури