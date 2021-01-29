Грабував квартири та церкви: правоохоронці оголосили підозру серійному злодію

Правоохоронці повідомили про підозру зловмиснику, який скоїв низку крадіжок у Дрогобичі та Стебнику. Чоловік грабував квартири та гаражі. Зловмисник не погребував навіть церквою.

Джерело: поліція Львівщини

Зловмиснику загрожує тюремне ув'язнення. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.

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Як злодій вчиняв крадіжки

Правоохоронці встановили, що 29-річний чоловік, раніше судимий за скоєння крадіжок, у період з квітня до грудня 2020 року скоїв щонайменше 5 крадіжок .

. Загальна матеріальна шкода , яку зловмисник завдав постраждалим, становить понад 60 тисяч гривень .

, яку зловмисник завдав постраждалим, становить . Чоловік 6 квітня проник у гараж, що належить місцевій мешканці. Він викрав звідти майно на загальну суму 1200 гривень .

. 6 травня підозрюваний вже з іншого гаражу вкрав велосипед вартістю 7 тисяч гривень .

вартістю . 8 червня зловмисник проник через вікно у приміщення катедрального собору у Дрогобичі та вкрав 28 тисяч гривень , які парафіяни здали на пожертви .

, . 20 червня злодій намагався повторити крадіжку з цього ж храму , проте його помітили.

, проте його помітили. У вересні зловмисник вкрав з приміщення одного з комунальних підприємств Стебника обладнання на понад 8 тисяч гривень .

. А 24 грудня чоловік проник у житловий будинок на вулиці Святого Юра у Дрогобичі. Звідки він викрав майно на загальну суму понад 18 тисяч гривень.

Що загрожує зловмиснику

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у незакінченому замаху на викрадення майна та вчиненні повторних крадіжок. Максимальне покарання, яке йому загрожує за такі злочини, – від 3 до 6 років з ґратами.

Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини злочинів, які вчинив 29-річний зловмисник.