Грабував квартири та церкви: правоохоронці оголосили підозру серійному злодію

Правоохоронці повідомили про підозру зловмиснику, який скоїв низку крадіжок у Дрогобичі та Стебнику. Чоловік грабував квартири та гаражі. Зловмисник не погребував навіть церквою.
Джерело: поліція Львівщини
Зловмиснику загрожує тюремне ув'язнення. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.
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Як злодій вчиняв крадіжки
- Правоохоронці встановили, що 29-річний чоловік, раніше судимий за скоєння крадіжок, у період з квітня до грудня 2020 року скоїв щонайменше 5 крадіжок.
- Загальна матеріальна шкода, яку зловмисник завдав постраждалим, становить понад 60 тисяч гривень.
- Чоловік 6 квітня проник у гараж, що належить місцевій мешканці. Він викрав звідти майно на загальну суму 1200 гривень.
- 6 травня підозрюваний вже з іншого гаражу вкрав велосипед вартістю 7 тисяч гривень.
- 8 червня зловмисник проник через вікно у приміщення катедрального собору у Дрогобичі та вкрав 28 тисяч гривень, які парафіяни здали на пожертви.
- 20 червня злодій намагався повторити крадіжку з цього ж храму, проте його помітили.
- У вересні зловмисник вкрав з приміщення одного з комунальних підприємств Стебника обладнання на понад 8 тисяч гривень.
- А 24 грудня чоловік проник у житловий будинок на вулиці Святого Юра у Дрогобичі. Звідки він викрав майно на загальну суму понад 18 тисяч гривень.
Що загрожує зловмиснику
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у незакінченому замаху на викрадення майна та вчиненні повторних крадіжок. Максимальне покарання, яке йому загрожує за такі злочини, – від 3 до 6 років з ґратами.
Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини злочинів, які вчинив 29-річний зловмисник.