Грабував церкви та перехожих: у Дрогобичі затримали 15-річного злодія – фото

Правоохоронці встановили, що перший злочин неповнолітній вчинив у лютому 2021 року. Хлопцеві загрожує в'язниця.
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- Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що 23 лютого приблизно о 20:30 15-річний дрогобичанин проник до одного з храмів у Стебнику.
- Він пошкодив вхідні двері та розбив ногою скриньку для пожертв.
- Після цього неповнолітній вкрав звідти гроші та втік.
- Окрім цього, 20 травня приблизно о 3:00 хлопець побачив на вулиці Михайла Грушевського у Дрогобичі непритомного чоловіка.
- Тоді підліток скоїв другий злочин – він витягнув з кишені постраждалого мобільний телефон.
15-річний хлопець пограбував церкву / Фото поліції Львівщини
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Хлопцеві повідомили про підозру
Слідчі Дрогобицького районного відділу поліції повідомили неповнолітньому про підозру в крадіжках. Якщо провину хлопця доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 6 років за ґратами.
Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини злочинів, до яких міг бути причетним підозрюваний.
Неповнолітньому загрожує в'язниця / Фото поліції Львівщини
Досудове розслідування триває / Фото поліції Львівщини