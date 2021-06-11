Грабував церкви та перехожих: у Дрогобичі затримали 15-річного злодія – фото

11 червня 2021 , 18:09
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Джерело:

поліція Львівщини

Дрогобицькі правоохоронці затримали 15 річного хлопця. За інформацією слідства, він пограбував церкву в Стебнику та обікрав перехожого.

Правоохоронці встановили, що перший злочин неповнолітній вчинив у лютому 2021 року. Хлопцеві загрожує в'язниця.

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Поліцейські затримали 15-річного грабіжника

  • Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що 23 лютого приблизно о 20:30 15-річний дрогобичанин проник до одного з храмів у Стебнику.
  • Він пошкодив вхідні двері та розбив ногою скриньку для пожертв.
  • Після цього неповнолітній вкрав звідти гроші та втік.
  • Окрім цього, 20 травня приблизно о 3:00 хлопець побачив на вулиці Михайла Грушевського у Дрогобичі непритомного чоловіка.
  • Тоді підліток скоїв другий злочин – він витягнув з кишені постраждалого мобільний телефон.


15-річний хлопець пограбував церкву / Фото поліції Львівщини

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Хлопцеві повідомили про підозру

Слідчі Дрогобицького районного відділу поліції повідомили неповнолітньому про підозру в крадіжках. Якщо провину хлопця доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 6 років за ґратами.

Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини злочинів, до яких міг бути причетним підозрюваний.


Неповнолітньому загрожує в'язниця / Фото поліції Львівщини


Досудове розслідування триває / Фото поліції Львівщини

Автор: Ольга Котів