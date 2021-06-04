Безплатний автобус до центру вакцинації у Львові: графік руху та маршрут

У Львові на вихідних 5 та 6 червня продовжить роботу Центр вакцинації. Він розташований на "Арені Львів". Як і тиждень до цього, туди курсуватиме безплатний автобус.

Про це розповіли у Львівській ОДА. Також там сказали, який у нього буде маршрут і графік.

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Він виїжджатиме з площі Євгена Петрушевича. Загалом буде 5 поїздок:

10:00;

12:00;

14:00;

16:00;

18:00.

У зворотному напрямку буде така ж кількість поїздок. Автобус відправлятиметься від "Арени Львів" о:

11:00;

13:00;

15:00;

17:00;

19:00.

Також у департаменті охорони здоров'я ЛОДА нагадали, що особи зі списку очікування в додатку "Дія", яким не телефонували, можуть також приїжджати на вакцинацію на другу зміну. А саме з 15:00 до 19:00 години.