Безплатний автобус до центру вакцинації у Львові: графік руху та маршрут

У Львові на вихідних 5 та 6 червня продовжить роботу Центр вакцинації. Він розташований на "Арені Львів". Як і тиждень до цього, туди курсуватиме безплатний автобус.
Про це розповіли у Львівській ОДА. Також там сказали, який у нього буде маршрут і графік.
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Він виїжджатиме з площі Євгена Петрушевича. Загалом буде 5 поїздок:
- 10:00;
- 12:00;
- 14:00;
- 16:00;
- 18:00.
У зворотному напрямку буде така ж кількість поїздок. Автобус відправлятиметься від "Арени Львів" о:
- 11:00;
- 13:00;
- 15:00;
- 17:00;
- 19:00.
Також у департаменті охорони здоров'я ЛОДА нагадали, що особи зі списку очікування в додатку "Дія", яким не телефонували, можуть також приїжджати на вакцинацію на другу зміну. А саме з 15:00 до 19:00 години.Зверніть увагу! Масова вакцинація від коронавірусу на "Арені Львів" стартувала 30 травня. Там імунізують людей, які записалися через додаток "Дія".