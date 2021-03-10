У Львові 10 березня трапився збій у роботі GPS-трекерів громадського транспорту. Наразі рух автобусів, трамваїв та тролейбусів міста неможливо відстежити у жодному мобільному додатку.

GPS-зв'язок у громадському транспорті Львова забезпечує компанія MicroGIS. Наразі її фахівці роблять усе можливе, щоб відновити нормальну роботу GPS.

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Збій GPS-зв'язку трапився через пожежу

Мер Львова Андрій садовий розповів, що 10 березня стало неможливо відстежити громадський транспорт Львова у спеціальних додатках чи картах.

Річ у тому, що вночі сталася пожежа у дата-центрі SBG1 у Страсбурзі. Компанія, яка забезпечує передачу даних, робить все необхідне, щоб відновити зв'язок. Вже до кінця дня буде відомо, коли відновиться робота центру і запрацюють GPS-трекери,

– зазначив міський голова.

За словами начальника управління транспорту ЛМР Ореста Олеськіва, громадський транспорт неможливо відстежити не лише у мобільних додатках, а й на табло. Проте, за інформацією MicroGIS, фахівці компанії вже розглядають різні варіанти, як відновити роботу GPS-зв'язку у найкоротші терміни.