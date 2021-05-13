На Львівщині оголосили штормове попередження. Жителів області закликають зважати на прогноз погоди.
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Прогноз погоди на Львівщині на 13 травня
На Львівщині 13 травня погоду визначатиме східна частина циклону над Польщею та проходження атмосферних фронтів. В області очікую мінливу хмарність.
Вночі суттєвих опадів не буде, проте вдень падатимуть короткочасні грозові дощі, а місцями – град.
Вітер – південно-східний з переходом на південно-західний, 9 – 14 метрів за секунду. Вдень він посилюватиметься до штормових значень – 15 – 20 метрів за секунду.
Температура вночі коливатиметься від 5 до 10 градусів тепла, а вдень – від 14 до 19 градусів тепла.
Також синоптики попереджають, що упродовж 13 – 15 травня на Львівщині буде надзвичайна (5 клас) та висока (4 клас) пожежні небезпеки.
Прогноз погоди на 13 травня / Дані Укргідрометцентру