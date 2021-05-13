Гроза, град і сильний вітер: на Львівщині оголосили штормове попередження

За прогнозами синоптиків Львівського гідрометцентру, на Львівщині 13 травня будуть гроза та град. Також протягом дня в області очікують пориви штормового вітру.

На Львівщині оголосили штормове попередження. Жителів області закликають зважати на прогноз погоди.

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Прогноз погоди на Львівщині на 13 травня

На Львівщині 13 травня погоду визначатиме східна частина циклону над Польщею та проходження атмосферних фронтів. В області очікую мінливу хмарність.

Вночі суттєвих опадів не буде, проте вдень падатимуть короткочасні грозові дощі, а місцями – град.

Вітер – південно-східний з переходом на південно-західний, 9 – 14 метрів за секунду. Вдень він посилюватиметься до штормових значень – 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від 5 до 10 градусів тепла, а вдень – від 14 до 19 градусів тепла.

Також синоптики попереджають, що упродовж 13 – 15 травня на Львівщині буде надзвичайна (5 клас) та висока (4 клас) пожежні небезпеки.

Жителів Львівщини закликають зважати на прогноз погоди. У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій львів'янам потрібно зателефонувати на "Гарячу лінію міста" за номером 1580.



Прогноз погоди на 13 травня / Дані Укргідрометцентру