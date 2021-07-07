Густий чорний дим простягався на сотні метрів: у Львові трапилась пожежа – фото і відео

У Львові 6 липня трапилась масштабна пожежа. Густий чорний дим бачили мешканці будинків за сотні метрів від місця займання.

Пожежа сталася у Сихівському районі Львова на вулиці Надійній. Її гасили 7 вогнеборців.

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На Сихові загорілись автомобільні шини

О 18:36 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Надійній.

На місце події негайно виїхали вогнеборці.

Виявилось, що там на відкритій території загорілись автомобільні шини.

Рятувальники, не гаючи часу, почали долати займання.

О 18:49 співробітники ДСНС локалізували пожежу, а о 18:57 – повністю її ліквідували.

Дивіться відео пожежі на Сихові:

Внаслідок займання ніхто не постраждав

Внаслідок пожежі вогонь знищив автомобільні шини на площі 100 квадратних метрів. Однак, на щастя, ніхто з людей не постраждав.

До ліквідації займання залучили 2 одиниці спецтехніки та 7 рятувальників. Наразі правоохоронці встановлюють точні причини виникнення пожежі.

Дивіться фото з місця пожежі / Фото 24 каналу, ДСНС Львівщини та "Варта 1"