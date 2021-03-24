Вимагали хабарі й фінансували ОПЗЖ, – Козицький прокоментував обшуки СБУ у "Львівгазі"

Джерело:фейсбук Максима Козицького
Оперативники СБУ 24 березня навідались з обшуком у головний офіс "Львівгазу", що розташований на вулиці Золотій. За словами голови ЛОДА Максима Козицького, обшук провели через ймовірні корупційні зловживання посадовців компанії.
За інформацією ZAXID.NET, у пресслужбі "Львівгазу" підтвердили інформацію про обшуки в головному офісі. Проте у компанії не знають, чому їх провели.
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Голова ЛОДА Максим Козицький розповів, що СБУ проводить обшук у головному офісі "Львівгазу" через корупційні зловживання посадовців компанії, які вимагали хабарі в абонентів.
Оперативні співробітники обласного управління СБУ та прокурори Львівської обласної прокуратури викрили масштабний механізм зловживання посадовців АТ "Львівгаз". Зокрема, вони умисно звинувачували абонентів у нелегальному використанні газу. Навіть, якщо такого факту не було,
– заявив Козицький.
Голова ЛОДА додав, що працівники відділу економічної безпеки "Львівгазу" вимагали хабарі з абонентів, які несанкціоновано відбирали газ з розподільчої мережі. За гроші посадовці обіцяли "не вживати ніяких заходів".
СБУ проводить обшуки у "Львівгазі" / Фото Львівської облпрокуратури
Одного з посадовців затримали на хабарі / Фото Львівської облпрокуратури
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За словами Козицького, правоохоронці встановили, що хабарі посадовців "Львівгазу" частково спрямовувались на фінансування політичної діяльності 2 партій на Львівщині.
Також оперативні співробітники СБУ та прокурори встановили, що отримані кошти від протизаконних дій частково спрямовувались на фінансування політичної діяльності на Львівщині однієї "суперпатріотичної" партії та ОПЗЖ,
– підсумував голова ЛОДА.
Козицький додав, що зараз правоохоронці перевіряють причетність до корупційних дій інших керівників та посадовців АТ "Львівгаз".