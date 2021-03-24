Вимагали хабарі й фінансували ОПЗЖ, – Козицький прокоментував обшуки СБУ у "Львівгазі"

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Джерело:

фейсбук Максима Козицького

Оперативники СБУ 24 березня навідались з обшуком у головний офіс "Львівгазу", що розташований на вулиці Золотій. За словами голови ЛОДА Максима Козицького, обшук провели через ймовірні корупційні зловживання посадовців компанії.

За інформацією ZAXID.NET, у пресслужбі "Львівгазу" підтвердили інформацію про обшуки в головному офісі. Проте у компанії не знають, чому їх провели.

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Обшук провели через ймовірне хабарництво посадовців

Голова ЛОДА Максим Козицький розповів, що СБУ проводить обшук у головному офісі "Львівгазу" через корупційні зловживання посадовців компанії, які вимагали хабарі в абонентів.

Оперативні співробітники обласного управління СБУ та прокурори Львівської обласної прокуратури викрили масштабний механізм зловживання посадовців АТ "Львівгаз". Зокрема, вони умисно звинувачували абонентів у нелегальному використанні газу. Навіть, якщо такого факту не було,
– заявив Козицький.

Голова ЛОДА додав, що працівники відділу економічної безпеки "Львівгазу" вимагали хабарі з абонентів, які несанкціоновано відбирали газ з розподільчої мережі. За гроші посадовці обіцяли "не вживати ніяких заходів".


СБУ проводить обшуки у "Львівгазі" / Фото Львівської облпрокуратури

Правоохоронці затримали одного зі службовців "Львівгазу"

  • Козицький додав, що правоохоронці затримали "одного з фігурантів схеми" на хабарі у 130 тисяч гривень. Наразі тривають слідчі дії.
  • За інформацією Офісу генпрокурора, правоохоронці викрили та затримали головного фахівця одного із відділів ПАТ "Львівгаз".
  • За даними слідства, посадовець вимагав від підприємця 130 тисяч гривень за нерозголошення факту несанкціонованого відбору газу для кафе та нарахування мінімального штрафу.
  • Чоловіка затримали під час отримання повної суми хабаря. Гроші правоохоронці вилучили.
  • Наразі вирішується питання щодо повідомлення посадовцеві про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення його від посади.


Одного з посадовців затримали на хабарі / Фото Львівської облпрокуратури

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Посадовці "Львівгазу" фінансували ОПЗЖ

За словами Козицького, правоохоронці встановили, що хабарі посадовців "Львівгазу" частково спрямовувались на фінансування політичної діяльності 2 партій на Львівщині.

Також оперативні співробітники СБУ та прокурори встановили, що отримані кошти від протизаконних дій частково спрямовувались на фінансування політичної діяльності на Львівщині однієї "суперпатріотичної" партії та ОПЗЖ,
– підсумував голова ЛОДА.

Козицький додав, що зараз правоохоронці перевіряють причетність до корупційних дій інших керівників та посадовців АТ "Львівгаз".

Цікаво! Співробітники СБУ почали обшук в офісі "Львівгазу" близько 14:00. Озброєні силовики перевіряють будівлю, де працює керівництво компанії, цехи та приміщення, де зберігається обладнання. Обшуки проводять у топменеджерів "Львівгазу", зокрема у технічного директора Олександра Ганжі.