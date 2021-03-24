Вимагали хабарі й фінансували ОПЗЖ, – Козицький прокоментував обшуки СБУ у "Львівгазі"

Оперативники СБУ 24 березня навідались з обшуком у головний офіс "Львівгазу", що розташований на вулиці Золотій. За словами голови ЛОДА Максима Козицького, обшук провели через ймовірні корупційні зловживання посадовців компанії.

За інформацією ZAXID.NET, у пресслужбі "Львівгазу" підтвердили інформацію про обшуки в головному офісі. Проте у компанії не знають, чому їх провели.

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Обшук провели через ймовірне хабарництво посадовців

Голова ЛОДА Максим Козицький розповів, що СБУ проводить обшук у головному офісі "Львівгазу" через корупційні зловживання посадовців компанії, які вимагали хабарі в абонентів.

Оперативні співробітники обласного управління СБУ та прокурори Львівської обласної прокуратури викрили масштабний механізм зловживання посадовців АТ "Львівгаз". Зокрема, вони умисно звинувачували абонентів у нелегальному використанні газу. Навіть, якщо такого факту не було,

– заявив Козицький.

Голова ЛОДА додав, що працівники відділу економічної безпеки "Львівгазу" вимагали хабарі з абонентів, які несанкціоновано відбирали газ з розподільчої мережі. За гроші посадовці обіцяли "не вживати ніяких заходів".



СБУ проводить обшуки у "Львівгазі" / Фото Львівської облпрокуратури

Правоохоронці затримали одного зі службовців "Львівгазу"

Козицький додав, що правоохоронці затримали "одного з фігурантів схеми" на хабарі у 130 тисяч гривень. Наразі тривають слідчі дії.

За інформацією Офісу генпрокурора, правоохоронці викрили та затримали головного фахівця одного із відділів ПАТ "Львівгаз".

За даними слідства, посадовець вимагав від підприємця 130 тисяч гривень за нерозголошення факту несанкціонованого відбору газу для кафе та нарахування мінімального штрафу.

Чоловіка затримали під час отримання повної суми хабаря. Гроші правоохоронці вилучили.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення посадовцеві про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення його від посади.



Одного з посадовців затримали на хабарі / Фото Львівської облпрокуратури

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Посадовці "Львівгазу" фінансували ОПЗЖ

За словами Козицького, правоохоронці встановили, що хабарі посадовців "Львівгазу" частково спрямовувались на фінансування політичної діяльності 2 партій на Львівщині.

Також оперативні співробітники СБУ та прокурори встановили, що отримані кошти від протизаконних дій частково спрямовувались на фінансування політичної діяльності на Львівщині однієї "суперпатріотичної" партії та ОПЗЖ,

– підсумував голова ЛОДА.

Козицький додав, що зараз правоохоронці перевіряють причетність до корупційних дій інших керівників та посадовців АТ "Львівгаз".

Співробітники СБУ почали обшук в офісі "Львівгазу" близько 14:00. Озброєні силовики перевіряють будівлю, де працює керівництво компанії, цехи та приміщення, де зберігається обладнання. Обшуки проводять у топменеджерів "Львівгазу", зокрема у технічного директора Олександра Ганжі.