Хамив й змушував платити за проїзд: на Львівщині водій відмовився везти школярку – фото

Школярка обурилась поведінкою водія. Вона зазначила, що він постійно конфліктує з пасажирами.
До теми "В автобусі – датчики": у Львові водій облаяв пенсіонера, який пропускав пасажира
Водій відмовився везти школярку безкоштовно
Школярка Мар'яна Климко розповіла, що 11 травня водій міжміської маршрутки відмовився везти її безкоштовно. Дівчина живе у Стебнику, а навчається у Трускавці. Тож, щоб дістатись до школи, їй потрібно їхати в інше місто.
Вибачте, але це вже накипіло! Оцей мужчина сьогодні мене не хотів перевозити до школи, а їхати там від сили 3 – 4 кілометри. Сказав заплатити за проїзд, тому що я проживаю у Стебнику, а їду в Трускавець,
– зазначила школярка.
Дівчина щиро дивувалась, чому вона повинна оплачувати проїзд, якщо ніде не працює. За її словами, цей водій постійно змушує школярів платити й часто конфліктує.
"Почав хамити мені й моєму батькові. До 10 кілометрів я повинна заплатити, і його не цікавить, чи я працюю. Каже, що в Стебнику теж є школа, не тільки у Трускавці. Скажіть, будь ласка, це справедливо? Чому я повинна платити?" – підсумувала школярка.
Дівчина опублікувала фото водія. Їх зробив хтось з місцевих жителів ще взимку, коли відбувся ще один конфлікт.
Водій маршрутки відмовлявся везти школярку безкоштовно / Фото Мар'яни Климко
Читайте також Не хотів везти за посвідченням: водій маршрутки вигнав з салону дитину з багатодітної сім'ї
Як відреагували користувачі мережі
Фейсбук-користувачі бурхливо відреагували на допис школярки. Хтось встав на захист дівчинки й поділився своїми неприємними історіями, пов'язаними з цим водієм. Інші ж виправдовували керманича.
- "Будемо писати у міську раду, хай роблять з ним порядок";
- "Дуже багато людей жаліються на нього";
- "Моєму синові теж завжди каже оплачувати. Я думаю, що немає значення, в якому місті навчається дитина";
- "Є чітко прописані правила. Якщо дана категорія пасажирів не підпадає під пільгові перевезення, то водій ні в чому не винний";
- "Це він у вас один водій на день. А ви у нього один із сотні, що намагається щось довести";
- "Я не заступаюсь за водія, але, на мою думку, його дії були законні, а ви на емоціях шукаєте підтримку";
- "Чому з іншими водіями ніяких проблем немає, водії ввічливі й добрі, а цей постійно створює конфлікт";
- "Як на мене, діти мають їздити за пільговою ціною. Всюди. Або безкоштовно";
- "Я бачу це з точки зору встановлених правил. Водій їх не порушує, а ви публічно вимагаєте для себе привілеї. Оплата за проїзд – обов'язок пасажира".
Багато місцевих жителів встали на захист дівчинки / Фото Мар'яни Климко