Хамив й змушував платити за проїзд: на Львівщині водій відмовився везти школярку – фото

Школярка обурилась поведінкою водія. Вона зазначила, що він постійно конфліктує з пасажирами.

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Водій відмовився везти школярку безкоштовно

Школярка Мар'яна Климко розповіла, що 11 травня водій міжміської маршрутки відмовився везти її безкоштовно. Дівчина живе у Стебнику, а навчається у Трускавці. Тож, щоб дістатись до школи, їй потрібно їхати в інше місто.

Вибачте, але це вже накипіло! Оцей мужчина сьогодні мене не хотів перевозити до школи, а їхати там від сили 3 – 4 кілометри. Сказав заплатити за проїзд, тому що я проживаю у Стебнику, а їду в Трускавець,

– зазначила школярка.

Дівчина щиро дивувалась, чому вона повинна оплачувати проїзд, якщо ніде не працює. За її словами, цей водій постійно змушує школярів платити й часто конфліктує.

"Почав хамити мені й моєму батькові. До 10 кілометрів я повинна заплатити, і його не цікавить, чи я працюю. Каже, що в Стебнику теж є школа, не тільки у Трускавці. Скажіть, будь ласка, це справедливо? Чому я повинна платити?" – підсумувала школярка.

Дівчина опублікувала фото водія. Їх зробив хтось з місцевих жителів ще взимку, коли відбувся ще один конфлікт.

Зверніть увагу! У Дрогобичі школярі мають право на безкоштовний проїзд за учнівським квитком. Міський бюджет компенсовує перевізникам фінансові втрати, з якими вони стикаються, перевозячи пільговиків. Проте, за українським законодавством, школярі повинні оплачувати проїзд у міжміських автобусах.



Водій маршрутки відмовлявся везти школярку безкоштовно / Фото Мар'яни Климко

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Як відреагували користувачі мережі

Фейсбук-користувачі бурхливо відреагували на допис школярки. Хтось встав на захист дівчинки й поділився своїми неприємними історіями, пов'язаними з цим водієм. Інші ж виправдовували керманича.

" Будемо писати у міську раду , хай роблять з ним порядок";

, хай роблять з ним порядок"; "Дуже багато людей жаліються на нього";

"Моєму синові теж завжди каже оплачувати . Я думаю, що немає значення, в якому місті навчається дитина";

. Я думаю, що немає значення, в якому місті навчається дитина"; "Є чітко прописані правила. Якщо дана категорія пасажирів не підпадає під пільгові перевезення, то водій ні в чому не винний ";

"; "Це він у вас один водій на день. А ви у нього один із сотні, що намагається щось довести";

"Я не заступаюсь за водія, але, на мою думку, його дії були законні, а ви на емоціях шукаєте підтримку ";

"; "Чому з іншими водіями ніяких проблем немає, водії ввічливі й добрі, а цей постійно створює конфлікт ";

"; "Як на мене, діти мають їздити за пільговою ціною . Всюди. Або безкоштовно";

. Всюди. Або безкоштовно"; "Я бачу це з точки зору встановлених правил. Водій їх не порушує, а ви публічно вимагаєте для себе привілеї. Оплата за проїзд – обов'язок пасажира".



Багато місцевих жителів встали на захист дівчинки / Фото Мар'яни Климко