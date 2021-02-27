Вгатив з розбігу ногою: хлопець розбив частину Меморіалу Небесної Сотні у Львові
Хлопець розбігся і з ноги вдарив по склу / Скриншот з відео
У Львові вночі 27 лютого пошкодили Меморіал Небесної Сотні: розбили скляну загорожу. Завдяки камерам спостереження вандала вже знайшли і притягнули до відповідальності.
Джерело:преслужба поліції Львівщини
Небайдужий мешканець, який побачив, як руйнуть Меморіал, звернувся до поліції. Правоохоронці у свою чергу проаналізували записи з камер спостереження.
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На відео було чітко видно, як один з хлопців розбігається і вдаряє ногою в скляну стінку Меморіалу.
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- Правоохоронці вже встановили особи учасників події – це мешканці Львівської, Дніпропетровської областей та міста Києва віком. Усім їм від 21 до 23 років.
- Удар ногою, який видно на відео, наніс 23-річний мешканець Києва. Він був у стані алкогольного сп’яніння.
- На хлопця вже склали адмінпротокол за статею про дрібне хуліганство.
Як видно з фото, які опублікувала поліція, на скляній частині Меморіалу пішли тріщини, однак вона не розбилася повністю.
Тріщина на склі Меморіалу Небесної Сотні / Фото поліції Львівської області
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