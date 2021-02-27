Вгатив з розбігу ногою: хлопець розбив частину Меморіалу Небесної Сотні у Львові

Небайдужий мешканець, який побачив, як руйнуть Меморіал, звернувся до поліції. Правоохоронці у свою чергу проаналізували записи з камер спостереження.

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На відео було чітко видно, як один з хлопців розбігається і вдаряє ногою в скляну стінку Меморіалу.

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