Львівські правоохоронці 14 січня виконали рішення суду про примусове видворення за межі України 9 нелегальних мігрантів, громадян Іраку. Вони хотіли потрапити на територію ЄС, незаконно перетнувши кордон.

Дві групи нелегальних мігрантів затримали 21 та 28 рудня. Серед них були 3 дітей. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини. Цікаво Метадон з лабораторії ветуніверситета: справу наркоторговців скерували до суду – фото Як затримали нелегальних мігрантів Правоохоронці 21 та 28 грудня виявили у Львові 2 групи іноземців, які перебували в Україні нелегально.

Поліцейські встановили, що усі вони – громадяни Іраку. Усього правоохоронці затримали 9 нелегальних мігрантів – 6 дорослих віком від 22 до 45 років та 3 дітей.

Вони мали намір незаконно перетнути кордон України, в обхід пунктів пропуску.

6 іноземців притягнули до адміністративної відповідальності за порушення правил перебування в Україні й транзитного проїзду через її територію.

Виконуючи рішення Галицького районного суду Львова, 14 січня правоохоронці супроводили нелегальних мігрантів з пункту тимчасового перебування іноземців до Міжнародного аеропорту "Львів".

Там їх примусово депортували до Туреччини транзитом Львів – Стамбул, Стамбул – Багдад. Дивіться фото з Міжнародного аеропорту "Львів" / Фото поліції Львівщини