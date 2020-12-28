На Львівщині 27 грудня правоохоронці виявили мікроавтобус з нечіпованими ялинками. Автомобіль та дерева вилучили, а чоловікові тепер загрожує до 3 років за ґратами.

Інцидент трапився у Старому Самборі близько 7:30. Правоохоронці виявили мікроавтобус з 46 нечіпованими ялинками під час патрулювання. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як патрульні знайшли мікроавтобус з нечіпованим ялинками

Під час патрулювання поліцейські виявили мікроавтобус Mercedes, завантажений ялинками.

Правоохоронці встановили під час перевірки, що ялинки були без чіпів.

Водій не мав жодних документів, які підтверджували б походження дерев.

В автівці 48-річного жителя Турківського району знайшли 46 ялинок.



У чоловіка вилучили 46 ялинок та мікроавтобус / Фото поліції Львівщини

Що загрожує зловмиснику

Слідчі відкрили кримінальне провадження за незаконну порубку, перевезення, зберігання та збут лісу. Санкція статті передбачає покарання – штраф від 17 до 25,5 тисячі гривень, до 3 років обмеження волі або позбавлення волі на той самий термін.

Поліцейські вилучили 46 незаконно зрубаних ялинок та мікроавтобус, яким зловмисник перевозив дерева. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.



Правоохоронці проводять досудове розслідування / Фото поліції Львівщини