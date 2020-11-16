У Красному 15 листопада 17-річний хлопець виліз на дах потяга, бо хотів зробити фото. Проте юнак схопився за лінію електропередач і його вразило струмом.

Інцидент трапився на території залізничної станції "Красне" близько 13:00. Хлопця вразило струмом і він впав з вагона. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як хлопця вразило струмом

Близько 13:00 поліцейські отримали повідомлення про те, що на території залізничної станції травмувався 17-річний місцевий житель.

Хлопець заліз на один з вагонів, які перебували на відстої, та попросив свого товариша зробити фото.

Проте юнак схопився за високовольтну лінію електропередач.

Хлопця вразило струмом і він впав з вагона.

Його друг внаслідок інциденту не постраждав.

Зверніть вагу! Ні в якому разі не можна залазити на дахи потягів, бо результатом таких вчинків зазвичай стає ураження електричним струмом, а подекуди – смерть. Окрім того, часто люди, які намагаються піднятись на дах вагонів, зриваються та отримують травми, інколи – гинуть, потрапляючи під колеса рухомого складу залізниці.

Що трапилось з хлопцем

Хлопця відвезли до лікарні. Медики поставили йому діагноз — опіки тіла та ураження електричним струмом.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події. Правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження.