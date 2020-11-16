Хотів зробити селфі: у Красному хлопець виліз на дах потяга і його вдарило струмом
У Красному 15 листопада 17-річний хлопець виліз на дах потяга, бо хотів зробити фото. Проте юнак схопився за лінію електропередач і його вразило струмом.
Інцидент трапився на території залізничної станції "Красне" близько 13:00. Хлопця вразило струмом і він впав з вагона. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як хлопця вразило струмом
- Близько 13:00 поліцейські отримали повідомлення про те, що на території залізничної станції травмувався 17-річний місцевий житель.
- Хлопець заліз на один з вагонів, які перебували на відстої, та попросив свого товариша зробити фото.
- Проте юнак схопився за високовольтну лінію електропередач.
- Хлопця вразило струмом і він впав з вагона.
- Його друг внаслідок інциденту не постраждав.
Що трапилось з хлопцем
Хлопця відвезли до лікарні. Медики поставили йому діагноз — опіки тіла та ураження електричним струмом.
Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події. Правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження.
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