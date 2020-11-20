Співробітники СБУ затримали ексначальника одного з райвідділів Головного управління МВС Львівщини. Він протягом 7 років переховувався у Росії та перебував у міжнародному розшуку.

У 2013 році експосадовець вимагав хабар і його викрили. Щоб уникнути відповідальності, він втік у Росію. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба СБУ Львівщини.

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Чому ексначальник поліції втік у Росію

Експосадовець у 2013 році вимагав 135 тисяч гривень хабаря.

За ці гроші він обіцяв посприяти у непритягненні до відповідальності учасників злочинної групи.

Також він казав, що у майбутньому не реагуватиме на діяльність цього угрупування, яке, зокрема, виготовляло та продавало важкі наркотики.

Слідчі викрили ексначальника райвідділу поліції на хабарі під час передачі грошей.

Щоб уникнути правосуддя, чоловік втік до Росії.



Експосадовця викрили на хабарі, і він втік в Росію / Фото СБУ Львівщини

Як затримали зловмисника та що йому загрожує

Співробітники СБУ отримали інформацію, що експосадовець планує повернутись на Львівщину. Його затримали на території України.

Наразі правоохоронці розслідують справу щодо зловживання владою та хабарництва. Максимальне покарання, яке загрожує за зловживання владою, – до 3 років за ґратами та від 4,25 до 12,75 тисячі гривень штрафу.

Своєю чергою, максимальне покарання за хабарництво — від 5 до 10 років у в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна.



Чоловік переховувався в Росії протягом 7 років / Фото СБУ Львівщини



Правоохоронці продовжують розслідування / Фото СБУ Львівщини