Патрульні 14 грудня затримали ймовірного грабіжника. Зловмисник викрав сумку в чоловіка й заховався за смітниками. Коли він побачив правоохоронців, то почав вдавати, що йому погано.

Інцидент трапився на вулиці Дорошенка близько 21:30. Грабіжника допоміг затримати небайдужий львів'янин. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини. Цікаво Замів сліди: на Львівщині чоловік обікрав та спалив єдиний магазин в селі – фото Як зловмисник пограбував чоловіка Небайдужий львів'янин зателефонував у поліцію близько 21:30. Чоловік розповів, що переслідує грабіжника, який щойно на вулиці Дорошенка пограбував перехожого.

Правоохоронці передали орієнтування усім поліцейським. На місце події виїхали слідчі.

У центрі Львова патрульні знайшли чоловіка, який був схожий на грабіжника, якого описав чоловік.

Зловмисник ховався за сміттєвими баками на вулиці Банковій. Чоловік, коли побачив патрульних, почав вдавати, що йому погано і він присів, щоб відпочити.

Зловмисник помітно нервував. Поруч з ним лежала сумка, яку викрали у перехожого на Дорошенка.

Правоохоронці встановили особу зловмисника – ним виявився 41-річний львів'янин, якого вже неодноразово судили за грабіж та носіння холодної зброї.

Пізніше 50-річний постраждалий впізнав свої речі та нападника. Він розповів, що у подвір'ї будинку на вулиці Дорошенка невідомий чоловік вдарив його по голові та забрав сумку.

Медики швидкої надали постраждалому допомогу, проте він відмовився їхати до лікарні.

Правоохоронці вилучили усі речові докази, а зловмисника доставили у відділок. Дивіться фото затримання ймовірного грабіжника / Фото поліції Львівщини Що загрожує зловмиснику Слідчі відкрили кримінальне провадження за грабіж. Санкція статті передбачає покарання – від 4 до 6 років за ґратами. Правоохоронці затримали зловмисника. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Наразі слідчі продовжують проводити досудове розслідування.