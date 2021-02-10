Чи то хробаки, чи то пліснява: на Львівщині дитина отруїлась соком з "сюрпризом" – фото

У Новояворівську, що на Львівщині, 7-річна дівчинка отруїлася соком, який придбала у місцевому магазині. У санепідемстанції були вражені "сюрпризом", який матір дитини знайшла всередині пакету.

Дівчинка отруїлась апельсиновим соком фірми Sandora. У компанії запевнили, що відхилень у технологічному процесі під час виробництва цієї партії соку не було – вона була технологічно-стерильною.

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Як дівчинка отруїлась соком з магазину

Дівчинка придбала сік у місцевому магазині. Дивний смак напою дитина відчула одразу, адже він був дуже гіркий. Дівчинка допила сік і підійшла до мами, щоб вона допомогла витягнути "сюрприз", який калатав всередині пакету.

Випила вона той сік і принесла каже: "Мама, там напевно якийсь сюрприз є". Вона подумала, що напевно такий, як у паличках сюрприз,

– розповіла жінка.

Проте коли матір розрізала пакування, то жахнулася – всередині лежав незрозумілий великий згусток. Він був схожим на цвіль чи грибок. Налякана жінка одразу промила дівчинці шлунок.

"Перше, що я зробила – викликала дитині блювоту. Дитина трошки температурила. Зранку виявили у нас високий ацетон. Ми відбулися більш-менш легким отруєнням, але якби я швидко не відреагувала, то не знаю, чим би це закінчилося", – розповіла мама дівчинки.



Мама дівчинки одразу промила їй шлунок / Фото "Суспільне Львів"

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Наступного дня дівчинку госпіталізували. У лікарні вона провела 4 дні. Медики не виявили у дитини ознак харчової токсикоінфекції.

Були функціональні розлади кишкового тракту, які в загальному не відобразилися на організмі дитини,

– зазначив завідувач дитячого відділення Новояворівської лікарні Микола Середа.

Що розповіли у місцевому магазині та санепідемстанції

У місцевому магазині, де дівчинка купила сік, розповіли, що усю продукцію компанії зняли з продажу до з'ясування обставин. Власниця крамниці запевняє, що товар на полиці потрапив одразу бракованим.

"Термін добрий був. Ми зразу торговому (представнику – 24 канал) сказали про ситуацію. Ми взяли декілька пачок такого ж соку Sandora, розрізали його і не знайшли там нічого", – розповіла жінка.



У магазині перевірили продукцію фірми, яка є у наявності / Фото "Суспільне Львів"

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Матір дівчинки вирішила звернутись у санепідемстанцію, щоб довідатись, що саме потрапило в організм її дитини. У лабораторії експерти були вражені тим, що побачили у пакеті. Проте дослідити "сюрприз" у санепідемстанції можуть лише після вказівки Держспоживслужби.

Лікар з організації лабораторного контролю Яворівської санепідемстанції Степан Стецько, зазначив, що не міг повірити власним очам, коли побачив незрозумілий згорток.

Чи то були хробаки, чи домішки, що потім зробили щось своє. Навіть якщо грибок, то така консистенція в соку не має бути. У мене практика 38 років у гігієні харчування, але я такого не бачив. Могло саме вирости, була бактерія, бо не було на підприємстві контролю пастеризації, таке теж може бути,

– розповів медик.

Матір дитини вже написала заяву в Держспоживслужбу. Там пообіцяли швидко провести аналізи та з'ясувати, що саме було у пачці апельсинового соку.



Мама дівчинки звернулась в Держспоживслужбу / Фото "Суспільне Львів"

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Як відреагували у компанії Sandora

Компанія Sandora провела власне розслідування. Представники фірми запевняють, що відхилень під час виробництва цієї партії соку не було.

"За результатами мікробіологічних досліджень партія є промислово-стерильною. Пошкодження цілісності пакування та проникнення повітря, найімовірніше, призвели до розвитку цвілевих грибів, що могло статися в результаті порушення правил поводження з готовою продукцією при транспортуванні або при зберіганні", – розповіли представники Sandora.

Мама дівчинки зазначила, що не планує звертатись до правоохоронців. Вона лише хоче знати, що випила дівчинка. Жінка заявила, що лише в разі токсичності та небезпечності тієї речовини, вона звернеться у прокуратуру.



У Sandora заявили, що партія була промислово-стерильною / Фото "Суспільне Львів"



Мама дитини наразі не планує звертатись до правоохоронців / Фото "Суспільне Львів"



Жінка хоче встановити, що саме було в пачці / Фото "Суспільне Львів"