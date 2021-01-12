Синоптики Львівського гідрометцентру передбачають, що 13 січня у Львові та області буде хмарно. На Львівщині нарешті падатиме сніг, можлива навіть слабка хуртовина.

На Львівщині 13 січня ймовірні небезпечні метеорологічні явища – ожеледиця на дорогах. Рівень небезпеки – "жовтий". Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівського гідрометцентру.

Цікаво У Львові ремонтуватимуть електромережі: де не буде світла 13 січня

Прогноз погоди на Львівщині 13 січня

Синоптики повідомили, що 13 січня погоду Львівщини визначатиме вплив атмосферних фронтів від циклону над Балтійським морем.

У Львові та області буде хмарно з проясненнями. Атмосферний тиск коливатиметься, а відносна вологість повітря збільшиться

Часом йтиме сніг. Дороги Львівщини огорне ожеледиця. Рівень небезпеки – "жовтий".

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 9 – 14 метрів за секунду. Вдень він буде поривчастим. Також можлива слабка хуртовина.

Температура на Львівщині впродовж доби коливатиметься від 1 до 6 градусів морозу.

Зверніть увагу! Синоптики попереджають, що 13 січня дороги Львівщини огорне ожеледиця. Тому водіям та пішоходам слід бути максимально уважними під час руху та дотримуватись простих правил.