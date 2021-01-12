Ожеледиця та хуртовина: прогноз погоди у Львові та області на 13 січня
Синоптики Львівського гідрометцентру передбачають, що 13 січня у Львові та області буде хмарно. На Львівщині нарешті падатиме сніг, можлива навіть слабка хуртовина.
На Львівщині 13 січня ймовірні небезпечні метеорологічні явища – ожеледиця на дорогах. Рівень небезпеки – "жовтий". Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівського гідрометцентру.
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Прогноз погоди на Львівщині 13 січня
Синоптики повідомили, що 13 січня погоду Львівщини визначатиме вплив атмосферних фронтів від циклону над Балтійським морем.
У Львові та області буде хмарно з проясненнями. Атмосферний тиск коливатиметься, а відносна вологість повітря збільшиться
Часом йтиме сніг. Дороги Львівщини огорне ожеледиця. Рівень небезпеки – "жовтий".
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 9 – 14 метрів за секунду. Вдень він буде поривчастим. Також можлива слабка хуртовина.
Температура на Львівщині впродовж доби коливатиметься від 1 до 6 градусів морозу.
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