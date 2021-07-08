Майже місяць тому активістка вже зверталась за допомогою у поліцію, адже боялась за свою безпеку. Однак, за словами жінки, тоді її звернення проігнорували.
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Автівку активістки пошкодили невідомі
Дрогобицька волонтерка Олена Куртяк відома у місті своєю активною та принциповою позицією. 7 липня вона розповіла, що хтось пробив у її автомобілі усі 4 колеса, вкрутивши у них саморізи.
Нам залишили подарунок – цільово вкручені шурупи в колесах. Ми – на шиномонтажі. Викликаємо поліцію. Оскільки пошкодженими є усі чотири колеса,
– повідомила активістка.
Куртяк зазначила, що 12 червня вона подала у поліцію та СБУ заяву, бо мала підстави хвилюватись за свою безпеку. Також активістка розповіла правоохоронцям про розпалювання ворожнечі у регіоні. За її словами, поліція "демонстративно проігнорувала" її звернення.
"Так само залишилась проігнорованою моя заява від 14 жовтня 2018 року про те, що до нас проникли у житло, усе перетрусили й нічого не забрали", – додала Куртяк.
Активістка має 4 дітей, найменшій з яких ще не виповнилось двох років.
"Що було б, якби ми цього не помітили, і якби з колесом щось сталось на швидкості на трасі?", – підсумувала активістка.
Дрогобицькій активістці пробили колеса в авто / Фото "Варто"
Куртяк конфліктує з мером міста
- Від початку війни з Росією Куртяк активно допомагала українській армії.
- Також активістка має конфлікт з міським головою Тарасом Кучмою через свою принципову позицію у питаннях, які стосуються Дрогобицької громади.
- Мер міста 19 квітня 2021 року звернувся до Нотаріальної палати України та Мін'юсту (Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату) зі скаргою Куртяк, яка працює нотаріусом.
- У своєму зверненні Кучма обурився на допис активістки в якому вона звинуватила його у "торгівлі патріотизмом".
- Міський голова також зазначив, що Куртяк зводила на нього наклепи та принижувала його гідність.
- Мер вимагав анулювати свідоцтво про право активістки займатись нотаріальною діяльністю.
- На захист Куртяк витупили представники активного громадського сектору Дрогобича.
- Зокрема, учасники ініціативи "Дрогобич SOS – Допомога Армії" також підготували звернення до Нотаріальної палати України та Мін'юсту.
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