Майже місяць тому активістка вже зверталась за допомогою у поліцію, адже боялась за свою безпеку. Однак, за словами жінки, тоді її звернення проігнорували.

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Автівку активістки пошкодили невідомі

Дрогобицька волонтерка Олена Куртяк відома у місті своєю активною та принциповою позицією. 7 липня вона розповіла, що хтось пробив у її автомобілі усі 4 колеса, вкрутивши у них саморізи.

Нам залишили подарунок – цільово вкручені шурупи в колесах. Ми – на шиномонтажі. Викликаємо поліцію. Оскільки пошкодженими є усі чотири колеса,

– повідомила активістка.

Куртяк зазначила, що 12 червня вона подала у поліцію та СБУ заяву, бо мала підстави хвилюватись за свою безпеку. Також активістка розповіла правоохоронцям про розпалювання ворожнечі у регіоні. За її словами, поліція "демонстративно проігнорувала" її звернення.

"Так само залишилась проігнорованою моя заява від 14 жовтня 2018 року про те, що до нас проникли у житло, усе перетрусили й нічого не забрали", – додала Куртяк.

Активістка має 4 дітей, найменшій з яких ще не виповнилось двох років.

"Що було б, якби ми цього не помітили, і якби з колесом щось сталось на швидкості на трасі?", – підсумувала активістка.



Дрогобицькій активістці пробили колеса в авто / Фото "Варто"

Куртяк конфліктує з мером міста

Від початку війни з Росією Куртяк активно допомагала українській армії.

Також активістка має конфлікт з міським головою Тарасом Кучмою через свою принципову позицію у питаннях, які стосуються Дрогобицької громади.

Мер міста 19 квітня 2021 року звернувся до Нотаріальної палати України та Мін'юсту (Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату) зі скаргою Куртяк, яка працює нотаріусом.

У своєму зверненні Кучма обурився на допис активістки в якому вона звинуватила його у "торгівлі патріотизмом".

Міський голова також зазначив, що Куртяк зводила на нього наклепи та принижувала його гідність.

Мер вимагав анулювати свідоцтво про право активістки займатись нотаріальною діяльністю.

На захист Куртяк витупили представники активного громадського сектору Дрогобича.

Зокрема, учасники ініціативи "Дрогобич SOS – Допомога Армії" також підготували звернення до Нотаріальної палати України та Мін'юсту.

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