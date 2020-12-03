У Дрогобичі 3 грудня троє чоловіків зімітували викрадення людини. Їхній пранк побачила перехожа й зателефонувала у поліцію. Жінці, яка перебувала у шоковому стані, викликали швидку.

Інцидент трапився близько 8:20 на вулиці Шевченка. Дрогобицьким пранкерам за такий "розіграш" загрожує штраф. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як чоловіки імітували викрадення людини

Стурбована 67-річна жінка зателефонувала у поліцію близько 8:20. Вона розповіла, що на вулиці Шевченка невідомий зловмисник силою заштовхав чоловіка у багажник автівки сірого кольору та повіз у невідомому керунку.

Жінці, котра стала очевидицею події, лікарі надали медичну допомогу. У неї від сильного стресу погіршилося самопочуття.



Чоловіка заштовхали у багажник BMW / Фото поліції Львівщини

Як правоохоронці шукали "викрадачів"

Для пошуку авто з викраденим чоловіком на території Львівської області правоохоронці ввели комплекс оперативно-розшукових заходів "Перехоплення".

До пошуків долучились співробітники усіх служб Дрогобицького відділу поліції, територіальних підрозділів поліції сусідніх районів, оперативники карного розшуку та патрульні.

Дрогобицького відділу поліції, територіальних підрозділів поліції сусідніх районів, оперативники карного розшуку та патрульні. Правоохоронці встановили, що зловмисники користувались автівкою BMW.

Невдовзі автомобіль знайшли в одному з сіл Пустомитівського району.

в одному з сіл Пустомитівського району. У салоні перебували троє чоловіків, одного з яких "викрали" зранку.

зранку. Усі правопорушники – дрогобичани, двоє 18-річних та один віком 25 років.

Хлопці пояснили правоохоронцям, що імітували викрадення людини заради розваги.

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Що загрожує правопорушникам

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за хуліганство. Санкція статті передбачає покарання – штраф від 17 до 34 тисяч гривень або обмеження волі терміном до 5 років.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.



Хлопці імітували викрадення задля розваги / Фото поліції Львівщини



Правопорушникам загрожує до 34 тисяч гривень штрафу / Фото поліції Львівщини