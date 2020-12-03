Імітували викрадення людини: дрогобицьким пранкерам загрожує штраф – фото
У Дрогобичі 3 грудня троє чоловіків зімітували викрадення людини. Їхній пранк побачила перехожа й зателефонувала у поліцію. Жінці, яка перебувала у шоковому стані, викликали швидку.
Інцидент трапився близько 8:20 на вулиці Шевченка. Дрогобицьким пранкерам за такий "розіграш" загрожує штраф. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як чоловіки імітували викрадення людини
Стурбована 67-річна жінка зателефонувала у поліцію близько 8:20. Вона розповіла, що на вулиці Шевченка невідомий зловмисник силою заштовхав чоловіка у багажник автівки сірого кольору та повіз у невідомому керунку.
Жінці, котра стала очевидицею події, лікарі надали медичну допомогу. У неї від сильного стресу погіршилося самопочуття.
Чоловіка заштовхали у багажник BMW / Фото поліції Львівщини
Як правоохоронці шукали "викрадачів"
- Для пошуку авто з викраденим чоловіком на території Львівської області правоохоронці ввели комплекс оперативно-розшукових заходів "Перехоплення".
- До пошуків долучились співробітники усіх служб Дрогобицького відділу поліції, територіальних підрозділів поліції сусідніх районів, оперативники карного розшуку та патрульні.
- Правоохоронці встановили, що зловмисники користувались автівкою BMW.
- Невдовзі автомобіль знайшли в одному з сіл Пустомитівського району.
- У салоні перебували троє чоловіків, одного з яких "викрали" зранку.
- Усі правопорушники – дрогобичани, двоє 18-річних та один віком 25 років.
- Хлопці пояснили правоохоронцям, що імітували викрадення людини заради розваги.
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Що загрожує правопорушникам
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за хуліганство. Санкція статті передбачає покарання – штраф від 17 до 34 тисяч гривень або обмеження волі терміном до 5 років.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.
Хлопці імітували викрадення задля розваги / Фото поліції Львівщини
Правопорушникам загрожує до 34 тисяч гривень штрафу / Фото поліції Львівщини
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