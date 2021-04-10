У Львові більшість людей спокійно сплачують штрафи, якщо раптом забувають купити квиток. Про це розповів представник контролерів Львівського комунального транспортного підприємства.

Причому він наголосив, що штрафи платять всі, безвідносно до соціального чи майнового статусу. До прикладу контролер згадав колишню нардепку Ірину Фаріон.

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Скільки щотижня у Львові штрафують порушників у громадському транспорті

Видання ZAXID.NET поспілкувалося з Андрієм Фоком – бригадиром групи контролерів відділу контролю ЛКП "Львівелектротранс".

Серед іншого у нього запитали, чи звичною є ситуація, коли виявляють безквиткових пасажирів, штрафують їх, і через це виникає конфлікт? А, може, все навпаки – і більшість людей спокійно оплачують?

Фок пояснив, що виявлення порушників для контролера – це "стандартна ситуація, яка є щоденною буденною роботою". Адже громадським транспортом користуються різні люди.

За словами Фока, якщо виникла така ситуація, коли людина повинна сплатити штраф (а таких ситуацій виникає до 500 щотижня) – то "у більшості випадків люди оплачують спокійно".

Штрафи платять всі – і відомі люди також

Для контролера не має значення, що це саме за людина – виявлений порушник. Контролер не встановлює особу і не пише протокол (відповідно до 258 статті Кодексу про адміністративні правопорушення).

Якщо порушник визнає провину, то сплачує штраф на місці – і отримує на підтвердження квитанцію.

Так, відомі люди у Львові також часто користуються громадським транспортом. І так само здебільшого спокійно сплачують штрафи, якщо раптом забувають купити квиток.

Андрій Фок розповів, що кілька тижнів тому довелося оштрафувати колишню депутатку Верховної Ради – Ірину Фаріон. І та, до слова, "культурно і без жодних проблем сплатила штраф".

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