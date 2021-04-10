Ірину Фаріон оштрафували у Львові за безквитковий проїзд у громтранспорті
У Львові більшість людей спокійно сплачують штрафи, якщо раптом забувають купити квиток. Про це розповів представник контролерів Львівського комунального транспортного підприємства.
Джерело:ZAXID.NET
Причому він наголосив, що штрафи платять всі, безвідносно до соціального чи майнового статусу. До прикладу контролер згадав колишню нардепку Ірину Фаріон.
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Скільки щотижня у Львові штрафують порушників у громадському транспорті
Видання ZAXID.NET поспілкувалося з Андрієм Фоком – бригадиром групи контролерів відділу контролю ЛКП "Львівелектротранс".
- Серед іншого у нього запитали, чи звичною є ситуація, коли виявляють безквиткових пасажирів, штрафують їх, і через це виникає конфлікт? А, може, все навпаки – і більшість людей спокійно оплачують?
Фок пояснив, що виявлення порушників для контролера – це "стандартна ситуація, яка є щоденною буденною роботою". Адже громадським транспортом користуються різні люди.
Штрафи платять всі – і відомі люди також
Для контролера не має значення, що це саме за людина – виявлений порушник. Контролер не встановлює особу і не пише протокол (відповідно до 258 статті Кодексу про адміністративні правопорушення).
- Якщо порушник визнає провину, то сплачує штраф на місці – і отримує на підтвердження квитанцію.
Так, відомі люди у Львові також часто користуються громадським транспортом. І так само здебільшого спокійно сплачують штрафи, якщо раптом забувають купити квиток.
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