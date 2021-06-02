Історична подія: 55-річний львів'янин підкорив Еверест – фото

Гора Еверест (Джомолунгма) розташована у Гімалаях на кордоні Непалу та Китаю. Її висота становить понад 8848 метрів над рівнем моря, тож вона є найвищою вершиною земної кулі.
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55-річний львів'янин підкорив Еверест
55-річний львів'янин Ігор Яськевич 24 травня піднявся на Еверест. Чоловік підкорив вершину вночі о 2:35, що трапляється вкрай рідко. Піднятись на гору вдалось лише з другої спроби.
Під час першої спроби 23 травня на півдорозі виявилося, що кисневі балони Ігоря були заправлені наполовину, тому львів'янину довелось підійматись на вершину з другої спроби впродовж доби,
– розповіли у ЛОДА.
Ігор Яськевич є кандидатом фізико-математичних наук, плавцем та підприємцем. Чоловік був вихованцем чемпіона світу з плавання Григорія Прокопенка. Також Яськевич є учасником руху "Мастерс" з плавання.
55-річний львів'янин підкорив Еверест / Фото ЛОДА
Чоловік зійшов на вершину вночі / Фото ЛОДА