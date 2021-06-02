Історична подія: 55-річний львів'янин підкорив Еверест – фото

Гора Еверест (Джомолунгма) розташована у Гімалаях на кордоні Непалу та Китаю. Її висота становить понад 8848 метрів над рівнем моря, тож вона є найвищою вершиною земної кулі.

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55-річний львів'янин підкорив Еверест

55-річний львів'янин Ігор Яськевич 24 травня піднявся на Еверест. Чоловік підкорив вершину вночі о 2:35, що трапляється вкрай рідко. Піднятись на гору вдалось лише з другої спроби.

Під час першої спроби 23 травня на півдорозі виявилося, що кисневі балони Ігоря були заправлені наполовину, тому львів'янину довелось підійматись на вершину з другої спроби впродовж доби,

– розповіли у ЛОДА.

Ігор Яськевич є кандидатом фізико-математичних наук, плавцем та підприємцем. Чоловік був вихованцем чемпіона світу з плавання Григорія Прокопенка. Також Яськевич є учасником руху "Мастерс" з плавання.

Зверніть увагу! Першим жителем Львівщини, який піднявся на Еверест, був Роман Городечний. Історична подія для львівського альпінізму трапилась у травні 2018 року. Загалом найвищу вершину світу підкорили 30 українців, які здійснили 36 успішних сходжень.



55-річний львів'янин підкорив Еверест / Фото ЛОДА



Чоловік зійшов на вершину вночі / Фото ЛОДА