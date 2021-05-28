Ісус, Данило Галицький та жарти: у Львові з'явились оригінальні дорожні знаки – фото

У Львові невідомі вуличні художники оригінально прикрасили дорожні знаки. На них з'явились кумедні жарти та пішоходи у вигляді Данила Галицького, маріонеток та статуї Слави, оригінал якої можна побачити на верхівці Львівського оперного театру. Проте наліпки на релігійну тематику обурили багатьох вірян міста. Тож наразі їх зі знаків знімають.

Дорожні знаки оновили не абияк – наліпки наклеїли тематично. Біля пам'ятника Данилу Галицькому з'явився знак з пішоходом на коні, а біля лялькового театру – з пішоходом-маріонеткою.

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Львів заполонили дивні дорожні знаки

У Львові невідомі вуличні художники видозмінили кілька дорожніх знаків. Вони є на вулицях Лисенка, Вірменській, проспекті Свободи, біля лялькового та оперного театрів. На нових знаках розмістили іронічні наліпки. Деякі з них й справді кумедні, тож, ймовірно, метою авторів було просто звеселити львів'ян та туристів.

Проте багато містян не сприйняли такого гумору. Віряни назвали наліпки на релігійну тематику "провокацією з метою збурення релігійної ситуації у місті". Вони поскаржились на Гарячу лінію міста Львова, щоб дорожнім знакам повернули їхній попередній вигляд. Тож наразі комунальники невпинно працюють, аби задовольнити це прохання.

Судячи із зображення, невідомі особи додали наліпки та змінили вигляд знаку. Районна адміністрація має відновити вигляд знаку, щоб він відповідав вимогам ДСТУ, – зазначив директор Адміністрації міського голови Євген Бойко.

Дивіться фото "оновлених" дорожніх знаків / Фото lvivstreetart, Гаряча лінія Львова

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Нові дорожні знаки викликали палкі обговорення в мережі

Оновлені дорожні знаки викликали справжній ажіотаж у мережі. Деякі містяни скаржаться, що через наліпки неможливо зрозуміти, що це за знак. На їхню думку, це може спричинити збільшення кількості ДТП на вулицях міста. Тож наліпки обов'язково слід зняти.

Проте немало львів'ян виступили на захист невідомих вуличних митців. Вони зазначають, що подібна практика є у багатьох містах світу. Там такі дорожні знаки не знімають, ба навпаки – їх сприймають як окрасу вулиці. Зокрема, у Флоренції також є схожі знаки, які розмалювали вуличні художники. Вони звеселяють місцевих жителів та мають неабиякий попит у туристів.