У Славському, що на Львівщині, 1 січня раптово зупинилася канатна дорога з крісельним підіймачем на гору Тростян. Люди, які в цей час ним користувалися, опинилися в пастці, зависнувши на висоті.

Щоб врятувати людей довелося залучити гірничо-рятувальні підрозділи, повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій. До слова На Львівщині у масштабній пожежі згоріла дерев'яна церква: є постраждалий – фото Більше про інцидент у Славському: Канатна дорога зупинилася близько 13:30 1 січня 2021 року. У львівському управлінні ДСНС розповіли виданню ZAXID.NET, що інцидент трапився на канатній дорозі на гору Тростян біля бази "Динамо".

Причина аварії – вихід з ладу трансформаторної підстанції. Працівники об'єкта намагалися підключити електрогенератор, але на це потрібен був час.

На підіймачі через аварію застрягли 74 людини. Серед них є діти.

Крім висоти, їм загрожували й не надто сприятливі погодні умови. Температура повітря становить всього +1 градус. Та відчувається вона дещо холодніше, адже в горах зараз вітряно.

О 16:05 годині з підіймача зняли вже всіх 74 людей. Серед них були 13 дітей і 3 вагітні жінки.

Загалом на місці працювали 16 рятувальників і 2 одиниці техніки.

У Славському раптово зупинився підіймач / Фото ДСНС Місто Славське у Львівській області: карта