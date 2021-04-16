Карантин дав ефект: на Львівщині дещо стабілізувалась ситуація з коронавірусом

На Львівщині кількість нових пацієнтів з коронавірусом поки залишається на досить високому рівні. Проте у ЛОДА розповіли, що епідемситуація в області стабілізувалась, а карантинні обмеження дали свій ефект.

Станом на 16 квітня на Львівщині на коронавірус захворіли понад 121 тисяча людей. Зазвичай в області щодня виявлять близько тисячі хворих.

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На Львівщині стабілізувалась ситуація з коронавірусом

Заступниця директора департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Ірина Шурпяк розповіла, що станом на 16 квітня в стаціонарах обласних медзакладів лікуються 3168 пацієнтів з коронавірусом. 220 хворих перебувають у реанімації, а 69 – підключені до апаратів ШВЛ.

Можемо говорити про стабілізацію ситуації в області на цей час і про те, що карантинні заходи дають свій ефект. Тому вкотре закликаємо дотримуватись карантину,

– зазначила Шурпяк.

Також посадовиця розповіла, що у Моршині стартує проєкт колективної вакцинації. Шурпяк додала, що 15 квітня 2650 жителів області отримали щеплення від коронавірусу.

"Львівщина і надалі є серед лідерів в Україні за обсягами вакцинації", – підсумувала посадовиця.

Ситуація зі смертністю від COVID-19 – невтішна

У Львівському обласному центрі громадського здоров'я зазначили, що попри зменшення кількості нових хворих, пік епідемії на Львівщині ще триває.

"Невтішними є числа смертності. Так, за останній тиждень було зафіксовано 178 смертельних випадків від коронавірусної інфекції. Вже четвертий тиждень поспіль смертність складає понад 100 випадків в тиждень", – повідомили у центрі.

За рішенням державної комісії ТЕБ та НС, з 25 березня Львівщина перейшла у червону зону . В області діють обмеження, передбачені для найвищого рівня епідемнебезпеки.



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