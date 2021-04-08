Через складну ситуацію з коронавірусом у Львові міська комісія з питань ТЕБ та НС вирішила продовжити жорсткий карантин. Локдаун у місті триватиме до 19 квітня.

У Львові значно зросла кількість хворих на коронавірус, які потребують госпіталізації. Попри жорсткий карантин у місті, ситуація з COVID-19 не покращується.

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Локдаун вирішили продовжити до 19 квітня

Мер Львова Андрій Садовий розповів, що, за рішенням міської комісії з надзвичайних ситуацій, посилений карантин у Львові триватиме до 19 квітня. Також комісія моніторитиме епідемситуацію й на основі цього вирішить, чи працюватимуть літні тераси, непродовольчі ринки та початкові школи.

У Львові продовжують активно працювати над збільшенням резерву ліжок для хворих на коронавірус. Місто закупить 4 кисневі станції для міських медзакладів, які лікують пацієнтів з COVID-19. Також на базі Міської дитячої клінічної лікарні вирішили розгорнути 105 ліжок для дітей.

Міська комісія звертається до обласних медзакладів щодо можливості облаштування додаткових ліжкомісць для пацієнтів з коронавірусом. За словами Садового, щоб перемогти епідемію, потрібно об’єднати зусилля.