ЛКП "Лев" вийшло з карантину і продовжує допомагати безпритульним тваринам. Підприємство оприлюднило графік відлову безпритульних собак на території Львівської МТГ для надання їм усієї необхідної ветеринарної допомоги.

Під час карантину у ЛКП "Лев" продезінфікували усі приміщення та провели поточні ремонти. З 1 січня підприємство допомагатиме не лише тваринам, які живуть у Львові, а й чотирилапим Львівської МТГ. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Коли почнуть відловлювати безпритульних собак

У ЛКП "Лев" ретельно продезінфікували усі приміщення, територію, вольєри, будки, інвентар та провели поточні ремонтні роботи за час карантину.

З 1 січня робота підприємства розповсюджується на територію всієї Львівської МТГ, саме тому ми коригуємо графік вилову безпритульних собак. Зокрема, бригада ловців буде здійснювати виїзди в населені пункти МТГ щосереди та щосуботи, в інші дні тижня – в райони міста Львова,

– повідомили у ЛКП "Лев".

Позачергово бригада виїздитиме лише в ургентних випадках – якщо тварина вагітна чи поранена.

Собаки, яких виловили у районах Львова, перебуватимуть на підприємстві 21 день. Чотирилапі, які потрапили на підприємство з населених пунктів ОТГ можуть перебувати там 14 днів. Це необхідно для того, щоб стерилізувати більшу кількість тварин.

Зверніть увагу! Виїзд бригади здійснюється виключно за телефонним запитом на номер (068) 535−45−45. ЛКП "Лев" працює щодня, без вихідних, з 8:00 до 20:00 на вулиці Промисловій, 56.



Графік виїзду бригади ЛКП "Лев" у Львові / Фото ЛКП "Лев"