Карантин закінчився: в ЛКП "Лев" оприлюднили графік відлову безпритульних тварин
ЛКП "Лев" вийшло з карантину і продовжує допомагати безпритульним тваринам. Підприємство оприлюднило графік відлову безпритульних собак на території Львівської МТГ для надання їм усієї необхідної ветеринарної допомоги.
Під час карантину у ЛКП "Лев" продезінфікували усі приміщення та провели поточні ремонти. З 1 січня підприємство допомагатиме не лише тваринам, які живуть у Львові, а й чотирилапим Львівської МТГ. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.
Цікаво У Львові відкрили ще один тренувально-вигульний майданчик для собак: фото
Коли почнуть відловлювати безпритульних собак
У ЛКП "Лев" ретельно продезінфікували усі приміщення, територію, вольєри, будки, інвентар та провели поточні ремонтні роботи за час карантину.
З 1 січня робота підприємства розповсюджується на територію всієї Львівської МТГ, саме тому ми коригуємо графік вилову безпритульних собак. Зокрема, бригада ловців буде здійснювати виїзди в населені пункти МТГ щосереди та щосуботи, в інші дні тижня – в райони міста Львова,
– повідомили у ЛКП "Лев".
Позачергово бригада виїздитиме лише в ургентних випадках – якщо тварина вагітна чи поранена.
Собаки, яких виловили у районах Львова, перебуватимуть на підприємстві 21 день. Чотирилапі, які потрапили на підприємство з населених пунктів ОТГ можуть перебувати там 14 днів. Це необхідно для того, щоб стерилізувати більшу кількість тварин.
Графік виїзду бригади ЛКП "Лев" у Львові / Фото ЛКП "Лев"
Графік виїзду бригади у населені пункти Львівської ОТГ / Фото ЛКП "Лев"
Поділитися новиною